擺脫酒癮不孤單！南投縣補助酒癮治療患者重返健康人生

【記者 謝雅情／南投 報導】為降低酒精對個人健康、家庭及社會的影響，縣府衛生局持續與縣內醫療院所推動「酒癮治療補助方案」，提供酒精使用障礙患者自費治療費用補助，每人每年最高可補助新臺幣4萬元，以減輕就醫經濟負擔、提升治療意願，協助民眾穩定接受戒治服務，迎向健康新生活。

根據2020年全球疾病負擔（GBD）研究指出，酒精使用已成為25至49歲族群的主要疾病危險因子之一，並造成全球大量健康負擔。另2019年世界心理健康調查顯示，全球約八成民眾一生中曾有飲酒經驗，酒精使用障礙症（AUD）終身盛行率達8.6%，其中43.9%伴隨精神疾病共病，顯示酒癮已成為不容忽視的公共衛生議題。

58歲小王（化名）因長期獨居、情感支持不足，逐漸以飲酒排解孤獨，隨著飲酒頻率與情緒低落情形加劇，生活功能逐漸失序。其家屬察覺異狀後，主動向本縣社區心理衛生中心尋求協助，經專業評估後轉介至醫療院所接受酒癮戒治服務。在護理人員、社工人員及家人持續陪伴與支持下，小王接受酒癮治療與心理諮商，家屬亦配合醫療團隊建議，共同調整家庭互動與支持方式。歷經約半年之治療與追蹤，小王已能逐步控制飲酒衝動，並透過就業輔導順利重返職場，身心狀況趨於穩定，重拾生活節奏與自信，展現跨專業整合與家庭支持並行之成效。

縣府衛生局長陳南松表示，衛生福利部自95年起推動「酒癮治療補助方案」，透過提供治療費用補助，降低民眾就醫門檻，協助酒精使用障礙患者穩定接受專業治療。目前縣內共計4家醫院設置戒酒門診，包含衛生福利部南投醫院、衛生福利部草屯療養院、臺中榮民總醫院埔里分院及埔基醫療財團法人埔里基督教醫院，均可提供完整酒癮戒治服務。陳局長進一步呼籲，酒癮並非意志薄弱，而是一種可治療的疾病，若民眾或家屬發現飲酒行為已影響生活與情緒，應及早尋求專業協助。即使當事人暫時未能或不願主動就醫，家屬亦可先行向醫療院所、各鄉鎮衛生所或社區心理衛生中心諮詢，由專業人員提供評估建議、家庭支持與介入策略，陪伴個案逐步邁向治療之路。相關諮詢可洽南投縣社區心理衛生中心 (南投區心理衛生中心049-2202662、竹山區心理衛生中心049-2631925、埔里區心理衛生中心049-2911925)。（照片記者謝雅情翻攝）