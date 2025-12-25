擺脫黑白兩道 沈价妙用音樂行善

今天要帶你來看一團來自台南的不老樂團老有所用，團員平均年齡都65歲以上，他們為了圓小時候，無法學樂器的夢，剛好十多年前，有一名慈濟志工「沈价妙」會拉小提琴，開始無償教學，樂團還到處到安養院，演奏給長輩聽。其實團長沈价妙，在進慈濟之前，他還是當鋪老闆，因為父親的往生，他收掉當鋪，決定也當跟爸爸一樣，把助人的善，延續下去。

曾經到父親墓前彈奏，沈价妙剛強的外表，心卻是如此柔軟。

慈濟志工 沈价妙：「你面對死亡的時候，你才知道，原來你至親走的時候，是那種割肉之痛，我爸就是一個很懂得付出的人，可能也受我爸的影響。」

不過年輕時，他經營過當鋪。

慈濟志工 沈价妙：「開當鋪就其實是，黑跟白之間，兩種個性的糾葛。」

「忘了接，接下去，2的時候，就直接要接下去。」

慈濟志工 顏吟修：「老師說，他有本著老師的本分，該兇的時候要兇，尤其是，他說，我怎麼是罵不走的那個。」

慈濟志工 蕭忠榮：「說什麼(他)好像阿修羅，不要讓他聽到，好像阿修羅，所以我們就低著頭，不敢講(話)。」

自己也領老人卡的沈价妙，加入慈濟後，開始免費教學。

慈濟志工 顏吟修：「圓自己的夢，因為小時候家境不是很好，所以樂器根本沒有機會碰到。」

每週五團練日，他們是一群超熟齡的小提琴學生，年紀最長的已經72歲。

慈濟志工 莊錦治：「我們都沒有接觸過小提琴，從不會學到會，然後又免學費。」

「你有調音嗎 (沒調)，這就是我的困擾。」

慈濟志工 沈价妙：「我教的是老人孩子。」

慈濟志工 施榮雄：「我們已經這麼多歲在練，也不好教，老師也厲害，教得起來也不簡單，因為年紀，骨頭都定型了。」

慈濟志工 沈价妙：「他們這樣子，他們有一個寄託，他不覺得他自己老了，有一個事情做。」

11年來，這群不老樂團，南征北討，到安養院散播歡樂。

長輩 鄞美玲：「勾起我們的回憶，台灣早期都是唱這種歌。」

慈濟志工 林翠珍：「我們知道在安養院的這個，時間上，是一個很冗長(漫長)的，如果沒有因為我們帶來歡樂，其實他們的動作，大概就是 一個動作 (延續)早上到晚上。」

慈濟志工 沈价妙：「某一些曲子會勾起他的回憶，勾起他的回憶是說的時候，覺得說，他們會掉淚，老菩薩的眼淚，我覺得它是我的動力。」

漸漸老去的團員，對逝去的青春致敬，用生命走入生命，繼續彈奏琴聲，撫慰彼此。

