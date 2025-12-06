擺脫「歌紅人不紅」！洪佩瑜〈踮起腳尖愛〉唱了14年二度淚崩

【緯來新聞網】洪佩瑜出道14年，今晚（6日）舉辦首場大型售票專場《開》，唱到出道之作〈踮起腳尖愛〉時，回到最純粹的自己，演出為之動容。洪媽媽也坐在台下，特地選唱江蕙的〈落雨聲〉，唱到激動感動落淚哽咽，一度唱不下去，最後唱到〈明室〉二度淚崩。

洪佩瑜終於把自己也給唱紅了。（圖／KKLIVE x何樂音樂提供）

剛出道時，她歌紅人不紅，〈踮起腳尖愛〉傳唱度極高，卻沒啥人知道洪佩瑜，如今已經是個真真正正、站在北流開唱的女明星。她分享在波蘭錄製專輯時，在路上和一位跑者同時停下來看到一個銅像，抬頭看到對方發現都是亞洲人，對方請她幫忙拍照，然後說「我是一個高中老師也是馬拉松跑者」。



講著講著，對方突問「妳是洪佩瑜嗎」？接著跟洪佩瑜說，每次在最後衝刺時都會選她的歌，「原來這首歌會成為別人前進的動力，我每次唱它的時候都會回到最純真的自己」。



洪佩瑜的第一場演唱會，星友青峰、阿龔、馨儀、理想混蛋、冰球ice ball、Hush、鄭興、蔡旻佑、葛西瓦、廖文強都坐在台下欣賞。期間安排「關燈」演出橋段後，她隨著歌聲亮起現場燈，象徵從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉找回自己。

廣告 廣告

洪佩瑜安可裝棒很俏皮。（圖／KKLIVE x何樂音樂提供）

更多緯來新聞網報導

王力宏連4天開唱吸引6萬人 突宣布「年底暫停活動」

回憶殺！6棒隔15年再合體 小杰遭誤會結婚生子反大方認愛