擺脫「火雞脖」變「天鵝頸」 重建下顎線角度立體美感





【NOW健康 記者黃子琳／台北報導】雙下巴、頸部鬆弛、下顎線模糊等問題，讓人更顯老態，甚至形成俗稱的「火雞脖」。為了重現俐落的下顎線與優雅的頸部線條，「天鵝頸手術」成為近年醫美門診中詢問度極高的療程之一。



擺脫雙下巴、火雞脖！ 「天鵝頸手術」重建下顎線



天鵝頸手術是一種結合抽脂與拉皮的複合式療程， 是一種複雜且技術要求較高的手術，楊菘宇醫師指出，該手術的目的在於讓原本鬆垮的頸部線條重新變得立體、緊緻，打造接近天鵝般俐落的頸部角度。手術會移除頸部與下巴深、淺層的脂肪，再從下巴中央切口將鬆弛的頸闊肌縫緊，若鬆弛較嚴重，則會在耳後開口進行向上拉提，讓下顎至頸部的角度更加立體。

楊菘宇醫師表示，天鵝頸手術沒有年齡限制，只要有雙下巴、脂肪堆積、下顎線模糊、頸闊肌鬆弛或火雞脖等狀況，都可以考慮手術。若同時存在脂肪堆積與鬆弛的困擾，則須先抽脂，再處理肌肉鬆弛的問題，進而達到立體的輪廓重建。



常有人詢問：「電音波、埋線能否取代手術？」楊菘宇醫師說明，這類非侵入性療程對於輕度鬆弛或局部脂肪堆積者確實有效，但若頸闊肌已經鬆開，這種狀況非手術方式無法真正收緊頸闊肌及其筋膜，因此改善效果有限。



若患者不適合開刀或對手術有疑慮，電音波、電波搭配肉毒仍可改善部分鬆弛；年輕族群若以脂肪問題為主，也能選擇抽脂、消脂針或音波電波處理。關鍵在於「了解自身條件」與「設定正確期待值」。



天鵝頸手術疤痕藏耳後皺褶 術後3至6個月逐漸淡化



不少人聽到「拉皮」就擔心術後僵硬、不自然的狀況發生，對此楊菘宇醫師強調，頸部不像臉部有豐富的表情活動，本身就不易出現僵硬問題，反而要注意的是，若只拉緊脖子、卻未處理臉部明顯鬆弛，視覺上可能會不協調。因此醫師建議頸部、下臉應從整體規劃，才能呈現更自然的比例與線條。



至於疤痕問題，楊菘宇醫師分析，目前手術切口多隱藏於耳後與頸部的自然皺褶處，不會影響正面外觀。頸部中央的傷口約3至5公分、耳後約0.5公分，疤痕通常在術後3到6個月便會逐漸淡化，不特別抬頭幾乎看不見。恢復期約2到3週，但多數人1週便能恢復工作、洗臉與化妝。



至於效果能維持多久？楊菘宇醫師坦言，主要與生活習慣與個人老化速度有關。若能維持穩定體重、正常作息、不抽菸喝酒，手術效果通常可維持多年；若再搭配電波、音波、保濕、肉毒微調等，能讓緊緻度維持更久。值得提醒的是，老化是持續的，術後保養比手術本身更重要。



並非所有人都適合 建議慎選經驗豐富的整形外科醫師



天鵝頸手術術後問題較少，僅少數出現短期腫脹或痠痛。少數的後遺症包含瘀青、水腫延遲消退、疤痕增生或極少數的神經暫時麻木等，因此選擇經驗足夠的整形外科醫師至關重要。另外， 蟹足腫體質、甲狀腺肥大或扁桃腺問題者並不適合此區域手術，須於諮詢時詳加評估。



楊菘宇醫師提醒，天鵝頸手術確實能讓頸部線條更年輕、緊緻，但每個人的鬆弛程度不同，最終可達到的角度也會有所差異。因此手術前務必與醫師做好充分溝通，才能找到最適合自己美感角度，讓頸部線條自然緊緻。



