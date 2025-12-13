擺脫「生不如死」！42萬未婚女性成催生關鍵

TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，《人工生殖法修正草案》若順利通過，關鍵生育年齡的未婚女性約42萬人，只要其中5％有生育意願，台灣就有望新增2萬名新生兒。

台灣0至4歲幼兒人口自104年的105萬人，短短十年間降至今年的約70萬人，推估124年更可能剩下56萬人。（示意圖／Pixabay）

行政院12日通過《人工生殖法修正草案》，將受術範圍擴大至成年未婚女性與女同志，目前已送立法院審議。曾啟瑞指出，此次修法打破過去因法規限制導致有生育意願的女性陷入「想生卻不能生」的窘境，是台灣女性生育自主權的重要里程碑。

國發會統計顯示，台灣0至4歲幼兒人口自104年的105萬人，短短十年間降至今年的約70萬人，推估124年更可能剩下56萬人。曾啟瑞憂心指出，今年新生兒數恐跌破12萬，若不盡速挽救「生不如死」的頹勢，未來勞動人口將快速萎縮、政府稅收衰退、社會扶養壓力急遽升高，不僅引發嚴重社會問題，更會讓國家完全喪失競爭力。

內政部統計截至2025年11月，台灣人口已連續23個月負成長，其中30至39歲適婚年齡的男女約320萬人，未婚者高達163萬，占比約一半。值得注意的是，30至34歲關鍵生育年齡的女性中，有42萬人仍未婚；35至39歲女性中，也有27萬人仍未婚。在晚婚、未婚趨勢下，生育率持續下探。

值得注意的是，30至34歲關鍵生育年齡的女性中，有42萬人仍未婚。（示意圖／Pixabay）

曾啟瑞分析，台灣扶老比已達29.29％，預估2040年將突破50％，等同每2名工作者須扶養1名長者，對年輕世代形成沉重負擔。他認為，年輕世代不婚、不生，多因經濟負擔沉重及育兒支持不足，政府應優先解決高房價問題。

針對住宅政策，曾啟瑞建議，政府應透過加速盤點國有閒置土地、興建足量社會住宅，以平價實惠的租金優先提供新婚家庭承租，保障至少20年租期且不得轉租與轉售，20年後可擁有房屋所有權，保障基本居住權，年輕家庭自然更願意生兒育女，同時政府也可獲得租金收入，打造雙贏政策。

曾啟瑞也指出，台灣托嬰、托幼資源不足，當前私托費用昂貴、公托則僧多粥少，讓許多新手父母倍感壓力。他分享，以他曾服務的台北榮民總醫院為例，院方注意到員工托育需求開辦機構附設幼托，使員工子女可就近、安心且可負擔地接受照顧。

曾啟瑞建議，政府可透過行政命令，推動一定規模企業（例如3000人以上企業）提供職場托育服務。（示意圖／Pixabay）

曾啟瑞建議，政府可透過行政命令，推動一定規模企業（例如3000人以上企業）提供職場托育服務，既能減輕在職家長的負擔，也是企業在ESG實踐上的重要示範。同時，也可協助社區建立「小規模托兒互助模式」，整合公私資源，共同打造友善育兒網絡。

曾啟瑞強調，台灣正面臨嚴峻少子化危機，要解決「生不如死」的人口問題，法規與時俱進的鬆綁僅是第一步，後續仍需透過政策推動平價住宅、企業托育服務、友善育兒環境，並搭配人工生殖醫療補助，使年輕人敢生、能生、願生，為國家打造永續未來。

