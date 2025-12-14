擺脫2025陰霾！「3生肖」2026馬年迎來翻身大轉運

「羊、虎、豬」3生肖的人在馬年有望大轉運。示意圖／翻攝自photoac

乙巳蛇年進入尾聲，2026丙午馬年即將到來，命理專家湯鎮瑋分享，「羊、虎、豬」3生肖的人，將會擺脫2025年的陰霾，在馬年大轉運，一定要加把勁，就能贏來大成功。

第三名：生肖羊

人有時候在很忙、很累的時候會失去目標，也看不見未來會怎樣，屬羊的人在2026年適逢「六合」之年，這代表比較可以找到人生的方向，也有機會找到自己適合的工作，或者是原本有些想不開的事情，後來也慢慢接受了；與其說是真的想開，不如說是習慣了這個現況，但只要好好沉澱一下做出改變，也未嘗不是一件好事。

廣告 廣告

在2026年，屬羊的人可以檢視一下自己身心靈的狀態，無論是放下過去不開心的事情也好，先將自己身心靈養好才是重點，因為雖然在2026運勢不錯，但會有一顆「病符星」，可能會讓舊疾復發，有種被老毛病纏身的感覺，導致會覺得很辛苦。

因此，屬羊的人在2026年自己健康的問題就必須多加留心了，何必再花時間去煩惱其他無謂的事情，只要先把自己的身心靈顧好的話，一切都會跟著變好，轉念、放下執念將會是2026年最大的功課，但也會是人生最大的躍進。

第二名：生肖虎

2026年對屬虎的人來說，是 「三合入坐」的一年，不管是在工作或者財運上，都是個轉機和尋找到機會的一年。即使大環境還是屬於比較多變動，但對屬虎的人而言，好像有點開始動起來，有一種忙碌的感覺，這個忙碌會帶給你一些成就感。

雖然屬虎的人會開始動起來，但要切記「不要貪多嚼不爛」，有時候機會到來，一定要先量力而為，做自己能力範圍能做的事，才能真正掌握品質，如果品質、口碑做得好，人家自然就會給予更多機會。反觀如果什麼都想做、什麼都想衝，到後面很容易會衝過頭或品質沒顧好，可能反而會流失掉很多後續機會。

屬虎的人在2026年忙碌過程當中，一定要先有智慧，或是有規劃性的利用行事曆，在任何項目都花一點時間做好評估，寧可做得專精，也不要多而不精。2026事業上會越來越突破，有望在工作上得到正財，只要好好努力會得到還不錯的收穫。除此之外，也可花點時間去學習，例如斜槓人生、學習第二專長。

第一名：生肖豬

屬豬的人經歷2025年「正沖太歲」，可能會有一些在工作上、合作上理念的不同，導致出現許多壓力，想要突破卻一直無法突破。但2026年是紫薇跟龍德星入座的一年，反而會突破一些僵局，或者是一些誤會被化解，掌握到自己有回歸的感覺，好像明朗了，心情也隨之變好。

屬豬的人當新機會來臨時，很考驗有沒有耐心去完成面臨到的功課。假設2025年有一些功課未完成，那2026年就應該有耐心去完成，也可藉此得到別人認同，因此觸發更多不同的機會，更能往成功之路邁進。

所以屬豬的人進入2026年千萬不能在偷懶了，陷入安逸的狀態，一定要好好衝刺，把握這個機會，財運、事業、愛情都會有種水落石出的感覺，積極跟努力就是成功的基本條件。



回到原文

更多鏡報報導

美國男子公開GG尺寸！挑戰「世界最小陰莖」紀錄盼翻轉偏見

羅志祥小巨蛋演唱會爆插曲 酒醉歌迷失控遭3警「拖回派出所」

年薪近300萬！35歲女「天天省吃儉用」買房 因1事後悔了