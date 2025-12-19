擺賴清德「登基照」轟獨裁！藍白宣布提案彈劾總統 辦全國公聽會、要求賴赴立院說明

藍白立院黨團全體立委今天（19日）一早齊聚立院議場前舉行記者會，宣布將對總統賴清德提出彈劾案。（圖／鄒保祥攝）

行政院日前宣布不副署藍白聯手通過的《財劃法》，引起朝野對立加深。國民黨立院黨團總召及民眾黨團總召黃國昌今天（19日）一早率領黨團全體立委於議場前舉行記者會，更在一旁掛上一幅總統賴清德的「登基照」。2人在會中痛批賴清德毀憲亂政，並宣布將針對賴清德提出彈劾案，也將展開全國公聽會，及提案要求賴清德赴立院報告。

傅崐萁指出，到了民主澎湃的21世紀，中華民國卻由人民選出的一位少數總統，在今年12月宣布獨裁、改變國家體制，更宣布「清德宗元年」正式登基，成為中華民國的皇帝，廢掉由全國人民百分之百名意選出的國會。

傅崐萁批評，國會通過的法律案，竟然可以不執行，由他的「大秘書」、行政院長卓榮泰，來對國會通過的法律案不附署、不公告、不執行。賴清德已經稱帝，已經完全不在乎全國民意，就是要毀掉台灣的民主，讓他能肆意妄為。

傅崐萁表示，國會已經沒辦法監督這個總統，其惡行比袁世凱更甚。國會通過的法律，他竟然可以不執行。面對這樣一個暴力、專制的總統，國會必須勇敢站出來，代表全國民意，推翻這個暴政。

傅崐萁痛批，賴清德已經稱帝，已經完全不在乎全國民意，就是要毀掉台灣的民主，讓他能肆意妄為。（圖／鄒保祥攝）

傅崐萁宣布，「中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式發起」。他們接下來將走遍全國每一個地方，告訴國人「清德宗」如何踐踏台灣人民，從去年520上台至今，短短一年半，每天都在毀滅台灣民主。

傅崐萁強調，台灣不容許有袁世凱，要回復一個真正民主自由的中華民國，這是所有在野黨必須共同、勇敢面對的歷史任務，不怕任何政治或司法追殺與迫害，就是要為台灣人民找回原有的幸福生活，以及台灣的民主與自由，就從今天開始。

藍白立院黨團全體立委今天（19日）一早齊聚立院議場前舉行記者會，宣布將對總統賴清德提出彈劾案。（圖／鄒保祥攝）

黃國昌接著說，今天這場彈劾行動，不是黨派之分，也不是顏色之別，而是為了捍衛許多流血流汗的民主前輩所爭取到的民主憲政，以及法治國原則。

黃國昌指出，按《中華民國憲法》第72條規定，立法院三讀通過的法律，行政院院長即使提起覆議，在覆議被否決、國會維持原決議後，總統在收到立法院咨文10天內，必須公布法律。而在中華民國憲政史上，從來沒有任何一位總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律。

黃國昌表示，自己接下來將正式提案彈劾賴清德總統，並依照《立法院職權行使法》規定，立刻啟動全院委員會審查程序，要求被彈劾的賴清德到全院委員會列席說明，向國會、台灣人民清楚交代，憲法何時賦予他這樣的權力，是誰允許他毀憲、專斷、專制，並把台灣帶向獨裁之路。

黃國昌表示，自己除了提案彈劾賴清德，還要請賴清德到立院列席說明，向國會、台灣人民清楚交代，是誰允許他毀憲、專斷、專制，並把台灣帶向獨裁之路。（圖／鄒保祥攝）

黃國昌強調，從古今中外已有太多例子顯示，打著捍衛國家安全的名義，毀壞國會體制，最終走向獨裁。台灣不應該，也絕對不能，再犯下同樣的錯誤。

黃國昌說，為了讓全國人民更清楚了解彈劾程序，未來將到全國各縣市舉辦公聽會，每個縣市至少舉辦一場，向地方選民報告，為何立法院三讀通過的《財劃法》，原本應該撥給地方政府做建設、照顧人民的財源，卻被賴清德一人所剝奪。

黃國昌最後說，如此違反憲法、跨越憲政紅線、毀壞民主憲政的總統，在自由民主的國家中不應該有容身之處，而他今天以最沉重的心情站在國會前，要阻止賴清德變成袁世凱。「中華民國憲政史上曾經發生過的錯誤，絕不容許在台灣這塊自由的土地上重演」。



