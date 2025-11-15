不爽高市早苗「挺台灣」！中國6小時內出動26軍機擾台

即時中心／廖予瑄報導

不爽日本首相高市早苗！日前高市發表「台灣有事」等言論，引發中國不滿，並連續3日在黃海展開實彈射擊演訓。國防部今（15）晚9時表示，自下午2時50分起，陸續偵獲26架次中國軍機出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，並配合中國軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台海周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。







日前高市早苗在日本眾議院答詢時發表「台灣有事」言論，指台若發生因武力引發的緊急狀況，將行使集體自衛權。沒想到，這番言論卻讓中國十分不滿，除了外交官恐嚇「斬首」高市外，今日更宣布，將在黃海展開為期3日的實彈射擊演訓，擾亂區域和平穩定。

今日國防部指出，自今日下午2時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海。

其中，有17架次的軍機逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

