生活中心／綜合報導

日前有一名英語家教網紅，日前搭乘國籍航空，在飛機上特別把空服員叫住並要求用英文對答，手上拿著收音器材、也有人持續錄影。事後則是把影片放上社群平台，替自己的英語課程打廣告，讓網友們看了直搖頭，直呼根本是在找空服員麻煩。

乘客vs.空服員：「我想請問，你們現在還有提供泡麵嗎，我們只有提供給，吃素食的旅客。」在飛機上，旅客把空服員叫住，並用英文詢問機上服務問題，手上還拿著收音器材，由旁邊乘客拍攝整個對話過程。而且還不只一名空服員...乘客vs.空服員：「你可以講英文嗎，英文嗎，你想要來一點飲料嗎，咖啡茶果汁葡萄酒。」

廣告 廣告

擾勤務？搭機要求空服員「這件事」 //家教網紅PO網打廣告招生

有家教網紅搭乘國航卻要求空服員講英文錄影當作自己的宣傳素材。（圖／英文家教 English Tutor ）

推著飲料車，正在服務旅客的空服員，也全被拍攝錄音，日前這名女乘客搭乘國籍航空，經營英文家教，把這些片段通通放上社群網路，主把"機上英文、旅遊英文"教學為自己打廣告招生。乘客vs.空服員：「可以問您的頻道嗎，在拍英文的教學，所以什麼都可以，就是其實很多人是不敢講英文。」只是這宣傳模式，讓不少網友看了覺得實在不太妥當，認為根本是在給空服員找麻煩，不過也有人覺得如果空服員同意，那麼似乎也沒有關係。

擾勤務？搭機要求空服員「這件事」 //家教網紅PO網打廣告招生

家教網紅在機上錄影當作廣告素材，有不少網友認為是在給空服員找麻煩。（圖／民視新聞）

其他民眾：「其實在飛機上面，這樣滿危險的，如果突然來個緊急的亂流，他們是在走道上的。」其他民眾：「要訓練英文，就去找外國人就好啦，找那個也沒有用啊。」對此航空公司在截稿前尚未回應，但雖說空服員回答過程依舊非常有耐心，但如果為了自己影片耽誤勤務，那麼又該是誰來負責。

















原文出處：擾勤務？搭機要求空服員「這件事」 //家教網紅PO網打廣告招生

更多民視新聞報導

美國外最大規模！見證谷歌AI研發中心啟用 賴清德震撼宣布「這一事」

LINE宣布啟動「帳號健檢」！少做「這4步」帳號難救

TWICE獻聲高捷 粉絲進站搶聽列車進站廣播

