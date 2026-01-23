攀台北101不綁繩、沒安全網 霍諾德單挑死神！全球關注10大Q&A速懂

霍諾德（Alex Honnold）1／24挑戰台北101徒手攀登，也將全球直播。翻攝Jay Shetty Podcast



傳奇攀岩大師艾力克霍諾德（Alex Honnold）24日挑戰2小時內徒手獨攀台北101外牆，全程攀登高度約508公尺，過程無繩索、無安全網、無防護裝備。《太報》整理霍諾德這次挑戰的10大Q&A，帶讀者速懂這起引起全球極限運動迷熱烈討論的挑戰來龍去脈。

Q1：攀岩大師是誰？

Ａ：40歲的霍諾德（Alex Honnold）約在5歲時初次接觸攀岩，10歲起加強訓練，是世界上著名的徒手攀岩（free solo climbing）者之一。2017年，攀登美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）約900米高的花崗岩壁，完成首位無繩攀壁的壯舉。

Q2：動機?

Ａ：霍諾德表示，攀登摩天大樓是他一生的夢想。去（2025）年10月曾來台場勘，並親自寫信給101董事長賈永婕，表示自己是家庭美滿、擁有一對兒女，「我絕對不是在玩命，每一項挑戰都是經過極其精密的科學評估與訓練。」賈永婕看到霍諾德對生命的尊重與謹慎態度，最終同意。

Q3：哪裡可以觀看?

Ａ：24日上午9時起，透過Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》向全球同步放送。此外，YouTube搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，透過即時監視器畫面也可替霍諾德加油。信義廣場（台北101對面公園）24日將架設大螢幕，同步進行直播，預計直播2小時。

Q4：難度多高?

Ａ：霍諾德直言最大的挑戰不只是高度，還包括101的結構，「我想最困難的部分，會是101最具辨識的竹節箱體構造（每8層往外傾斜），每個節點八層樓一共64層，攀爬者必須在數百公尺的高空，克服建築體向外傾斜10至15度的外傾，這對於指力與心理素質來說是一場『容錯率零』的考驗。」

Q5：掉下來怎麼辦?

Ａ：霍諾德認為自己受傷的機率「幾乎為零」，即使他真的墜落，由於大樓每8層樓都設有平台空間，也能降低他墜落到地面的風險。 而Netflix製作團隊透露，轉播過程會有數個「安全機制」，包括實況畫面會延後10秒播出，在意外發生後立刻中止播放畫面。

Q6：如何訓練?

Ａ：霍諾德透露自己花了兩個半月，專注準備這個計畫，自己不只在家中的健身房進行大量鍛鍊，也在台北101上面繫繩練過幾次，弄清楚路線、手點和行進順序（figure out my lines, the holds, the sequences），找出最有效率的移動方式。

Q7：途中想上廁所怎麼處理？

Ａ：霍諾德本人公開解釋，攀登時會準備好幾個使用過的水壺，若有需求，會將排泄物裝到牛皮紙袋，再用膠帶封緊，壓縮後塞進水壺，吊掛在裝備包下方，抵達終點後再找垃圾桶丟棄

Q8：怎麼下來？

Ａ：霍諾德表示：「搭電梯。」101董事長賈永婕也在臉書表示：「當然是搭電梯下來❤️❤️❤️我也是！」

Q8：致死率?

Ａ：霍諾德在預告片中說「一旦掉下去，你就會死！」根據《Tudum》報導，霍諾德受訪解釋台北101外部金屬飾條，很適合攀登時抓握，而且台北101平均每8樓就有一處陽台，大大降低掉落致死率。

Q9：下雨怎麼因應?

Ａ：氣象署表示，週六冷氣團減弱、溫度較回升，預估挑戰當下地面氣溫約16至20度、相對濕度60至70％，塔頂氣溫則約14至16度，降雨機率較小，不過，仍需留意高空風大。霍諾德先前受訪時坦言，比起高空強風，他更擔心降雨帶來的濕滑風險，因此特別選定台北101東南側作為攀爬路徑，因為該面能最早接收晨光，利用日照與金屬外牆的導熱特性，讓牆面在雨後迅速恢復乾燥，降低濕滑風險。

Q10：紀錄?

Ａ：霍諾德並非首位挑戰攀爬101的極限運動家。早在2004年台北101完工、成為當時世界最高摩天大樓之際，有「法國蜘蛛人」之稱的亞倫．羅伯特（Alain Robert）曾受邀攀爬，不過當天由於氣候狀況不佳，陰雨綿綿的天氣導致玻璃帷幕濕滑，在安全考量下使用安全繩索防護，羅伯特也花費了比想像中多的時間完成，耗時4小時攀上508公尺的塔尖。

