攀堤取水太危險 楊瓊瓔促增設樓梯護農安

[NOWnews今日新聞] 台中市后里區大甲溪北岸高灘地擁有約200公頃農田，長期因土溝簡陋導致灌溉水流失，農民苦不堪言。立委楊瓊瓔爭取總經費1.4億元，分期推動灌溉設施改善，目前進入第三期工程。另外農民反映取水口位於堤外、進出便道陡峭危險，楊瓊瓔今（11）日邀集相關單位現勘，成功爭取農水署與水利局當場允諾變更設計，將增設安全樓梯並納入月眉排水延伸段，工程經費追加至4800萬元，力求給農民一條安全回家的灌溉路。

楊瓊瓔今上午辦理「后里區四塊厝橫堤旁農田灌溉引水路設施系統強化工程」現勘，邀集水利署第三河川分署、農水署臺中管理處、台中市政府水利局、后里區公所，以及市議員陳本添、邱愛珊與在地里長馮詠淮等人，沿著堤外灌溉渠道實地踏查。

農民代表許金水指出，四塊厝橫堤外的取水口是當地灌溉命脈，但水門位於堤外、落差高達一層樓，農民必須踩著砌石護岸攀爬而下，雨天更是濕滑難行。「年紀都大了，滑一下可能就是骨折」此外，五月底颱風豪雨導致土溝掏空，目前僅用帆布應急，農民殷切期盼能一併改善。

楊瓊瓔在現場親自爬上堤頂並下切至水門，實際體驗後險些滑倒，直呼「「這條路這麼陡，老人家怎麼走」。她強調，農民為了生計必須頻繁進出開啟水門，安全絕對是第一優先。楊瓊瓔當場要求農水署及水利局變更設計，增設便道樓梯，並針對材質防滑、坡度進行優化；同時，針對農民建議將溝渠向上延伸至月眉排水以增加水源調度，她也請農水署加速編列經費由水利局施工。

公館里長馮詠淮表示，四塊厝地區早年非屬灌區，農民自力挖溝引水，因缺乏結構保護，枯水期常面臨「看得到水、吃不到水」的窘境。他感謝楊瓊瓔多年奔走，讓這片200公頃農田終於能有穩定水源。市議員陳本添與邱愛珊也指出，中央與地方聯手解決多年沉痾，不僅保障農民安全，更能提升農業收益。

對此，農水署臺中管理處正面回應，大甲溪北岸高灘地改善計畫已投入1.4億元，第三期工程原核定4383萬元，經考量農民實際需求，將納入便道樓梯、護岸安全改善及月眉排水延伸段評估，預計追加經費至4800萬元，承諾將盡速籌措經費並完成變更設計，完善在地灌溉系統。

