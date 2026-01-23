「攀岩之神」霍諾德明爬101！賈永婕陷入「無法控制」狀態

台北101董事長賈永婕22日在個人粉專坦承，自己陷入無法控制的狀態，似乎因為美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於24日上午9點徒手攀登台北101，她壓力大到不停進食。

賈永婕表示，自己陷入無法控制的狀態。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕22日在臉書「賈永婕的跑跳人生」發文表示：「怎麼辦，我陷入一個無法控制的狀態，一直吃、一直吃、一直吃！要怎麼停啊？」貼文附上她先前為宣傳活動，親自繫著鋼索爬上101最頂端、觸摸避雷針時拍攝的照片。

當網友留言「焦慮了！加油」時，賈永婕回覆「不要說出來」，間接證實自己確實處於緊張焦慮的狀態。面對其他網友安撫，賈永婕也坦言「好難熬」，承認現在心情非常緊繃。

霍諾德親自寫信給賈永婕表達挑戰心願。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

霍諾德去年10月來台場勘時，親自寫信給賈永婕表達挑戰心願，在信中強調自己家庭美滿、育有一對可愛兒女，「我絕對不是在玩命」，每項挑戰都經過精密的科學評估和經驗累積，這份對生命的尊重與謹慎態度，成為打動賈永婕點頭同意的關鍵因素。

賈永婕和團隊拜拜祈求順利。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

隨著挑戰日期逼近，賈永婕除了和團隊拜拜祈求順利，也公開呼籲民眾配合兩項要求。她強調請勿闖入管制區域，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下專心完成任務；同時請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷。賈永婕表示：「我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。」

這場名為《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）的挑戰，將於台灣時間2026年1月24日週六上午9點在Netflix全球獨家直播，預計播出2小時，讓全世界見證這項史無前例的創舉。

