攀岩之神Alex練爬台北101 目擊者驚喊:以為在修理!

生活中心／陳堯棋 郭南宏 台北報導

美國極限攀岩家Alex，將在1月24號挑戰徒手攀登台北101，引發全球關注。今天（18）上午有人拍攝到他進行實戰練習，影片PO上網後掀起熱議，有粉絲下午前去現場朝聖，甚至有目擊民眾誤以為是大樓維修人員，結果沒想到是本人現身！

穿著黃色上衣、黑色長褲、背著粉紅色包包，一步一步的，徒手攀登台北101外牆，但仔細一看，身上沒有綁任何防護裝置，路過民眾錄下這驚人畫面。民視記者陳堯棋：「美國極限運動攀岩家Alex Honnold，即將在1月24號來到台北101這邊，進行徒手攀岩的挑戰，但今天上午就有人目睹到本人，來到現場進行實戰的練習，讓民眾又驚又喜。」目擊民眾：「看到他(Alex)不知道在幹嘛，我以為他是修101的大樓，結果才想到有這個(徒手攀登)活動。」目擊民眾：「好啊好啊，她說她想看，她說她會來看，現場會有一點緊張，我可以看直播。」

攀岩之神Alex練爬台北101 目擊者驚：以為在修理！

民眾在台北101周邊拍照。（圖／民視新聞）

周日逛街，意外見證Alex實戰練習，現場也有拍攝團隊，掛上繩索隨身側拍。根據工作人員表示，本人大約花了一個半小時，就爬完全程。朝聖民眾：「我有在網路上看到(練習影片)，剛剛來逛展，然後就順便來看一下。」外國遊客：「這應該是Alex用來練習的繩索，我很期待看到(徒手攀登101)，應該會很棒。」有民眾特地前來朝聖，還有不少人在人行道上捕捉畫面。1月24日上午9點，Alex將全程不使用任何安全繩索，徒手攀爬508公尺的玻璃、鋼骨與混凝土的建築物結構。

賈永婕登上台北101頂端，證實Alex申請徒手攀登101。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

美國極限攀岩家Alex Honnold：「攀登摩天大樓是我畢生的夢想」早在2013年，Alex就對挑戰攀爬台北101表達濃厚興趣，但礙於安全因素、合作破局，直到台北101董事長賈永婕上任後，才終於點頭，讓他如願以償，影音串流平台也將全程直播。日前賈永婕更親自登頂，證實活動已經過申請，為配合紀錄片拍攝，周邊道路包括松壽路、松智路以及信義路五段，也將從當天上午7點開始，實施交管！





