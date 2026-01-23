攀岩傳奇霍諾德明日徒手挑戰攀爬台北101！最怕1件事

國際矚目的極限挑戰即將在台北上演。40歲的美國著名攀岩家艾力克斯·霍諾德將於1月24日上午9時，以徒手無繩索方式攀登台北101大樓。這場名為《Skyscraper Live》的挑戰將透過Netflix向全球直播，霍諾德需在沒有任何安全裝備的情況下，征服這座高達508公尺的地標建築。

霍諾德早在13年前就曾申請攀登台北101但遭拒絕。直到去年10月來台場勘後，他親筆致信台北101董事長賈永婕，信中特別提及自己已為人父，有兩名年幼女兒，比任何人都更重視生命安全。這份誠意最終打動了賈永婕，促成這項史無前例的挑戰。

面對明日的挑戰，賈永婕22日深夜在社群媒體發文，坦承因緊張焦慮而不斷進食，間接透露出承受的巨大壓力。為確保活動順利進行，台北市政府電影委員會花費半年籌備，協調超過26個單位、200多人支援。Netflix也設置10秒訊號延遲，以便在發生意外時及時切斷畫面。

霍諾德本人對這次挑戰充滿信心，他表示台北101的竹節式設計提供了良好的攀爬節奏，每八層樓的避難陽台也能作為緩衝。他認為這次挑戰仍在其舒適圈內，受傷機率趨近於零。

