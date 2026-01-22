攀岩大神倒數兩天征服台北101！賈永婕公布「2禁令」 懇請大眾配合

記者蔡維歆／台北報導

賈永婕跟美國攀岩傳奇Alex Honnold合照。（圖／圖／翻攝自X平台 @tinaku1991、臉書）

曾以紀錄片《赤手登峰》震撼全球的世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於台灣時間1月24日上午9時，挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101。台北101董事長賈永婕21日率先在社群平台曝光與大神的合照，並率領團隊祈福拜拜，祈求挑戰順利圓滿。

艾力克斯霍諾德挑戰攀岩101。(圖／記者賴俊佑攝影）

賈永婕曬出與Alex Honnold的合照並提醒，此次攀爬活動集結了 Netflix 團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，屆時現場的工作人員將超過百人，活動涉及高度專業與大量精密計算，複雜、挑戰極高。她表示，希望民眾配合勿闖入管制區域，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下完成任務，同時也請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，尊重專業團隊的作業規劃。

廣告 廣告

這場震撼國際的極限挑戰，將由 Alex Honnold 面對高度達508公尺（約1,667英呎）的玻璃、鋼骨與混凝土。他計畫在完全不使用繩索或安全保護裝備的情況下，僅憑雙手雙腳一口氣攀上101層。這場壯舉將透過 Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北 101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。近日已有不少民眾目擊他在101外牆試爬，紛紛驚呼：「心臟幫他漏了好幾拍！」

更多三立新聞網報導

獨家／出道6年爆職災！啦啦隊斐棋認「1部位」出狀況 真實收入曝光

獨家／過夜大9歲男星被拍！啦啦隊女神斐棋證實分手了 情斷內幕曝

獨家／近全裸尺度照外流！啦啦隊斐棋首公開現身認了 驚人內幕曝光

退圈2年轉戰中國！偶像男星揭潛規則「寧願你出去約砲」：三觀全毀

