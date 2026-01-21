攀岩大神艾力克斯霍諾德Alex Honnold三天後爬101 賈永婕急發2禁令

曾以紀錄片《赤手登峰》震撼全球的世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於台灣時間1月24日（六）上午9時，挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101。台北101董事長賈永婕今（21）日率先在社群平台曝光與大神的合照，並率領團隊祈福拜拜，祈求挑戰順利圓滿。

賈永婕透露，為了記錄這次史詩級的挑戰，現場動員了美國Netflix與英國極限運動專業拍攝團隊，工作人員總數超過百人。由於徒手攀爬涉及高度風險，整體的拍攝位置、執行流程都經過大量的精密演算，任務複雜度極高。

廣告 廣告

賈永婕興奮表示：「大家都非常期待本週六的攀爬活動！」近日已有不少民眾在101外牆目擊艾力克斯試爬的帥氣身影，甚至有人在室內隔著玻璃與這位傳奇大師打招呼。

賈永婕率領團隊祈福拜拜，祈求挑戰順利圓滿。（圖／翻攝臉書粉絲頁）

為了確保挑戰者的生命安全與專業拍攝的順暢，賈永婕也特別呼籲外界協助配合：「請勿闖入管制區域」，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下專心完成任務。以及「請勿自行操作無人機拍攝」，此舉將嚴重影響專業團隊的飛行判斷與拍攝安全。

她建議影迷與民眾透過Netflix官方直播 觀看，現場將有即時講解，讓觀眾能以最安全的視角捕捉最精彩的瞬間。

艾力克斯霍諾德以「無繩索、無保護裝備」的徒手攀登（Free Solo）聞名於世。這次他將僅憑雙手雙腳挑戰台北101的外牆。面對這座曾經的世界第一高樓，除了高度壓力，還需克服高空強風與建築外牆的特殊材質。這場「全球直播」的極限挑戰，勢必將讓全世界的目光再次聚焦台北。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導



