攀岩大神Alex"徒手攀101"明登場! 粉絲特地飛回國追星

傳奇攀岩家Alex，時隔13年，終於能挑戰他心中的完美挑戰地點，101大樓！最後一個練習日，一早不少死忠粉絲，就到101起攀點附近苦等，還帶來Alex親筆著作，更有人特地從國外飛回來，就為了搶看偶像，登峰造極。

傳奇攀岩家Alex粉絲：「OK Let's go Alex，Yeah哈哈哈哈哈。」

對偶像信心喊話，傳奇攀岩家，Alex Honnold，週六就要挑戰，台灣最高樓101！最後的練習日，粉絲早早就到現場，要親眼見證偶像如何，再攀顛峰。

傳奇攀岩家Alex粉絲：「我今天（23）差不多七點多，就來這邊等，很喜歡他，自從他出了FreeSolo，那部紀錄片之後，就一直滿喜歡他的，然後也是希望，大家可以多攀岩，他一定做得到。」





傳奇攀岩家，Alex Honnold，週六就要挑戰，台灣最高樓101（圖／民視新聞）





粉絲真的是做好萬全準備！不只帶上Alex寫滿攀登心得的親筆著作，更有日籍粉絲，超級專業，自備望遠鏡，只為不錯過任何時刻。

傳奇攀岩家Alex日籍粉絲：「為了看Alex我們來到這裡，這就是為什麼我們買這個來，事實上我其中一個運動嗜好就是攀岩，所以他是我最喜歡的攀岩家之一，所有的攀岩家一定都知道他，他可以做到的，所以我們一點都不擔心。」

傳奇攀岩家Alex住日粉絲：「在日本然後飛到臺灣來看他。」

粉絲瘋狂不是沒原因。畢竟Alex早在2013年，就受邀到101場勘過。當時他便將101視為完美的挑戰地點。

傳奇攀岩家Alex Honnold：「攀登摩天大樓是我畢生的夢想，所以我要徒手攀登台北101，那是全球最高的摩天大樓之一，不使用任何繩索或安全裝備，只有我和那棟大樓。」





時隔13年，Alex重返台灣，對上101（圖／民視新聞）





時隔13年，Alex重返台灣，對上101。不只粉絲期待，不少觀光客，經過101，看到拍攝團隊，停下腳步，也想一探傳奇身影。

外籍觀光客：「我們明天（24）會嘗試再回來看，因為這真是太瘋狂了，我想要見證歷史，我從沒親眼見過有人攀爬過建築。」

外籍觀光客：「我看過Free Solo紀錄片，我自己也曾攀爬過優勝美地的半圓丘，所以我才會對這感興趣。」

101高508公尺，不是Alex攀過的最高峰。但大樓結構高度重複，著實考驗攀岩者體力。看Alex登峰造擊的同時，也讓101透過全球直播，再次揚名國際。

