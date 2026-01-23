攀岩家Alex Honnold明登場！民眾尾牙驚喜目擊徒手攀爬 101打燈加油

即時中心／林韋慈報導

美國知名攀岩家Alex Honnold將於台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101建築外牆，嘗試在沒有繩索的情況下，一口氣攀上101層。並將透過Netflix全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。台北101今（23）日也特別點上「GO ALEX!」燈號為他應援。





為迎接Alex Honnold即將展開的徒手攀登行動，台北101於今（23）日晚間6點至10點，於大樓建築外牆點亮「GO ALEX!」熱情應援。台北101以城市地標之姿，透過點燈打字向世界傳達支持與祝福。

Alex Honnold日前已經來到台灣為攀爬101行程做準備，有許多民眾目擊他的身影，甚至有人正在101大樓內吃尾牙時，看到他正在練習，驚喜地與他打招呼。

有許多期待看到世紀場面登場，也有人表示希望天氣良好，讓他的攀爬過程順利完成。Alex Honnold於美國加州出生，專長是繩索、無安全裝備、無保護的Free Solo（徒手獨攀），失敗即死亡。他5歲便開始攀岩，具有特殊體質，腦部杏仁核應極低，面對極端危險時幾乎沒有恐懼反應，堪稱「天生沒有恐懼感」。









