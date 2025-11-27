攀樹、高空滑降 屏縣大武山山林教育中心推防災體驗 學生直呼刺激

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣舊泰武國小空間活化再利用，轉型成為大武山山林教育服務中心，鄰近北大武登山口，因地利之便，結合登山訓練、山域安全教育與原住民族文化傳承，成為推動親近山林、無痕山林政策的核心基地。屏東縣政府近來舉辦8梯次防災體驗營，結合防災教育與戶外探索，共有15所學校參與，學習自救與互助的能力。

屏東縣府教育處向教育部申請「山野奇兵－防災小尖兵體驗營」計畫，補助15所橫跨國中及國小的學童至大武山山林教育服務中心體驗多元豐富的防災課程活動，如基本 CPR、AED 操作、止血與包紮等自救與救人技術、野外生火、樹攀、高空滑降體驗、辨識有毒植物、原住民族傳統知識等，每場人次約達100人。

恆春國小為全國防災種子校園，主任柯仕偉表示，恆春國小致力推動防災教育，各年級都有一條主題防災遊學路線，結合環境教育、在地文史與社區場域，教導學童認識路線上的災害潛勢、判斷風險。雖然校內也有運用繩索技巧的垂降設備，但孩子們較少接觸到山林環境，透過防災課程，以走讀與體驗的方式，驗證課堂所學。

在專業教練指導下，學生挑戰高空滑降、攀上2、3層樓高的樹冠，從一開始的害怕到想再體驗一次，直呼「刺激、好玩！」除有突破心理障礙的課程外，學員也學習搭設天幕等野外緊急避難的技巧，提升自救能力。

大武山山林教育服務中心營運團隊執行長賴孟傳，另一身分是屏東縣消防局特種搜救大隊的義消，常支援山難搜救任務，他表示，希望山林教育從小扎根，減少事故發生，與其阻止孩子不要接觸水域、親近山林，不如讓他們理解從事戶外活動具有風險，從知識技能到裝備做好防護。

縣府原住民處說明，大武山山林教育服務中心從2月啟用後，辦理戶外教育課程、登山安全訓練課程、丙級樹攀教練證照班及提供多元化的山林教育活動共57場次，總入園體驗人數近2千人，場域也作為屏東縣警消、義消的訓練場地。

