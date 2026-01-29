攀爬101奇人這樣養成！霍諾德母親「有人說我兒子該吃藥，我沒聽」

當傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德挑戰台北101引發全球關注，外界也好奇他的母親迪爾卓．沃洛尼克，究竟如何在一次次直面風險與恐懼時，仍選擇相信孩子的判斷。其實，這位母親在回憶錄中揭露，面對從小就異於常人的兒子，她一路傷透腦筋，更曾有朋友「好心」提供育兒建議，指出該給艾力克斯吃藥。然而，她最終不理會旁人意見，選擇以「陪伴而非束縛」的教養哲學，選擇信任與放手，支持孩子追尋熱情與極限。而當她歷經失婚挫折，兒子卻從運動引導她療癒自我，成為少見的高齡攀岩者。她坦承：真正的愛，是讓孩子勇敢成為自己。到底她如何開啟另類教養哲學？一文揭露完整心路歷程。

當傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手挑戰台北101，在雲端展現超越恐懼的極致專注時，世界的目光不只聚焦於他的勇氣，更投向一個問題：是什麼樣的母親，能夠在孩子一次次逼近生死邊界時，仍選擇相信與放手？他的母親迪爾卓（Dierdre Wolownick）給出的答案溫柔卻堅定：「若是為了保護孩子而阻止他們追尋熱情，最終只會讓他們活在恐懼中，也讓潛能受到限制。」

迪爾卓的教養哲學自成一格，她主張父母應追求讓自己退場，讓孩子未來不再需要依靠父母或任何人，學會為自己的人生負責。她選擇關掉外界對「正常教養」的種種雜音。

面對常被問到的問題：「妳願意成為那種孩子的母親？」她平靜而篤定地回答：「我信任他的判斷，最終都必須看他的判斷，他是唯一能判斷自己能否完成攀登的人。無論我或其他人怎麼說，他都會照做不誤。」

傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登挑戰台北101。黃菁慧攝

如何培育出爬101的攀岩家？迪爾卓坦言從小傷透腦筋

迪爾卓是成就卓越的作家與教師，精通五種語言，自1971年起在三大洲任教，著有17本教育書籍，2019年從加州美國河流學院（American River College）退休。教學之外，她終生熱愛音樂，並親手創立了加州西薩克拉門托社區管弦樂團。

回憶起艾力克斯的童年，迪爾卓形容他自小就充滿好奇與活力 總愛爬上廚房電器或各種遊樂設施。她會提醒：「艾力克斯，不要上去。」他則帶著童真的自信回答：「媽媽，為什麼？這很簡單啊。」但這些事情卻讓她驚嚇不已。

迪爾卓透露，艾力克斯的父親查爾斯（Charles Forest Honnold）是未被診斷的亞斯伯格症患者，情感表達封閉，經常冷漠以對。她透露，年幼艾力克斯愛上攀岩時，也展現出類似自我封閉的特質。迪爾德麗坦言，身為母親的她曾非常惱怒與焦慮，因為她無法阻止兒子一次次挑戰那些為保護他設下的界線。

「對一個與眾不同的孩子來說，正常毫無意義。身為父母，你必須封鎖那些所謂正常人的意見，完全不予理會。」——迪爾卓

養育艾力克斯的過程中，迪爾卓學會了走出屬於自己的教養之路，信任自己的判斷，而不是盲從既有的父母規範，因為那些規範並不適用於艾力克斯。她回憶，曾經有一位同樣育有小男孩的朋友建議，「你該讓兒子吃藥」，她聽了以後果斷拒絕，這，就是身為母親迪爾卓不同的堅持。即使朋友看到艾力克斯做出危險舉動時忍不住大喊「小心！」她仍能平靜地繼續手邊的事，因為她總是相信，艾力克斯會以自己的方式探索界線，從中學習與成長。

迪爾卓（左）的教養哲學自成一格，圖中為艾力克斯、圖右為女兒史黛西婭（Stasia Honnold）。取自Instagram@ dierdre_wolownick_honnold

當年她寬容了兒子，在失婚後換兒子療癒她

迪爾卓養育了兩名擁有卓越運動天賦的孩子：身為跑步運動員的大女兒史黛西婭（Stasia Honnold）、小兒子艾力克斯。2009年，迪爾卓出版回憶錄《The Sharp End of Life》，書中描述她從不幸福婚姻中自我貶抑的妻子，蛻變為同輩眼中運動榜樣的自信母親。

在史黛西婭的鼓勵下，迪爾卓在55歲開始接觸長跑，並多次參加馬拉松、半程馬拉松與各類賽事。一次練習半馬時，艾力克斯對她說：「媽媽，妳能跑一英里，就能跑兩英里。」回憶起這段過程，她堅定地說：「只要你相信自己做得到，就真的做得到，就這麼簡單。當然，我的孩子早就明白這個道理了。」

然而，迪爾卓對自我的探索與挑戰，並未止步於此。她曾在無數雜誌上看過兒子攀岩的身影，但艾力克斯某次完成一次艱鉅探險回到家中，她卻發現自己難以真正理解他的世界。「那就像另一種語言，」她形容道，「而面對任何新語言，我都想學習。」她相信，唯有如此，才能在他成功時由衷慶祝，在他挫敗時給與真正的安慰，走進他的生命，而非只在遠處守望。

2018年，為了更貼近兒子的生活，57歲的迪爾卓開始學習攀岩，與孩子一同追尋生命的極限。沒想到，她也深深愛上了這項運動，並持續投入其中。她感性地說：「隨著攀岩能力的提升，每一次戶外攀登，我都更理解他的生活與卓越的技能……每一年，我都會發現自己能在高處完成一些過去想都不敢想、甚至深信做不到的事。」

66歲時，迪爾卓成為攀登美國優勝美地國家公園（Yosemite National Park）標誌性地標、3200英尺高（約975公尺）花崗岩峭壁「酋長岩」（El Capitan）最年長的女性，並於70歲時再度成功登頂，刷新自身創下的紀錄。

迪爾卓和艾力克斯一起攀爬酋長岩。取自Instagram@ dierdre_wolownick_honnold

迪爾卓在回憶錄中，詳述攀登酋長岩的歷程，以及自己學會進入「心流狀態」的能力，那是一種她過去僅在繪畫、跑步與彈鋼琴時才能觸及的專注境界。她希望，這段與孩子一同學習突破身體極限的旅程，能為更多人帶來啟發：「大多數人活著，卻從未真正理解自己的極限，不論是身體、心理，還是情感的極限。因為他們從未受到考驗、從未被逼到極限，甚至跨越極限。找出自身極限的唯一方式，就是走出去，挑戰它。」

迪爾卓用自己的人生證明，最好的教養並非設下重重束縛，而是與孩子並肩成長；讓愛成為支撐冒險的底氣，而不是阻礙飛翔的負擔。