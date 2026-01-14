攀爬101最大挑戰 霍諾德：整體累積的疲勞

美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）曾因「赤手登峰」在奧斯卡獲獎最佳紀錄片，他將在本月廿四日嘗試在沒有任何繩索情況下攀爬台北一○一外牆，Netflix全球將進行兩小時直播。台北一○一董事長賈永婕為了此事宣傳，今日秀出賣力登上台北一○一最頂端並手指著避雷針，她承認自己已腿軟，並說自己有瘋子般的勇氣。

霍諾德在「赤手獨攀台北一○一：直播」預告片中，被問及為何會選擇攀登台北一○一？他提到，「選擇台北一○一是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北一○一也是一座獨特且可行攀爬的大樓，再加上獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此必須把握機會」。

霍諾德認為，「和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知」。

而在賈永婕秀出的照片中，只見她登上台北一○一大樓最頂端，並且寫下「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧」她並幫團隊打氣說：「Team，一○一，My team。讓我們一起完成這個不可能的任務！」

