攀玉山後四峰傳悲劇！退休校長失聯4天 山友驚見倒臥邊坡成遺體

登玉山後四峰62歲退休校長失聯4天，荒坡驚見倒臥遺體。（圖 ／翻攝畫面）

新北市1名62歲郭姓退休校長於上月27日與6名團員共同挑戰玉山後四峰，不料在行經鹿山2.7K路段時突然失聯，同行隊友在第一時間找尋仍未見蹤影，只能焦急報案，警方消防與多個救援單位接獲消息後立即展開大規模搜救行動，但經過長達4天的搜索，遺憾仍無法阻止悲劇發生，郭男最終被山友發現倒臥於山路邊坡旁，已明顯死亡。

郭姓男子原規劃與登山夥伴一同完成玉山後四峰路線，行程完整、準備充足，卻在途中不明原因失去聯繫。由於地勢高聳、氣候瞬息萬變，搜救人員不敢大意，高雄及南投消防局更聯合玉山國家公園管理處、保七總隊、旗美山搜及雲豹工作團隊共同投入搜尋。4天內動員超過30人次及2架直升機，並鎖定郭男的最後定位點，以空拍機偵察、繩索垂降、地毯式搜索等方式全面擴大範圍。

然而山區環境險峻，能見度受天候影響，搜索進度受到不小阻礙。直到1日清晨7點多，才有一名登山民眾在山路旁看到有人倒臥，立即通報。救援隊趕往現場後，在邊坡下方發現一具男子遺體，經確認身分，確為失聯多日的郭姓退休校長。

救援人員在確認狀況後，先將遺體搬運回圓峰山屋等待後續程序，3日搜救團隊使用吊掛方式將郭男遺體運下山，隨後移至高雄市立殯儀館進行相驗，以釐清確切死因。由於目前仍無法判定意外原因，相關單位將進一步調查是否涉及跌落、失足、健康問題或其他意外因素。

