攀玉山後四峰失聯5日...退休校長找到了！今晨尋獲倒臥樹叢身亡
新北市一名郭姓退休校長上月27日隨團攀登玉山後四峰，卻在鹿山山區失聯，高雄市及南投縣共組救難大隊隔天搜救，今（12/1）邁入第4天，稍早傳來不幸消息，一名山友發現郭男倒臥圓峰山屋下方樹叢已經身亡。
62歲郭姓退休校長與6名團員一起登山，他在鹿山2.7K處不明原因失聯，團員急忙報案，高雄、南投消防單位即會同玉山國家公園管理處、旗美山域搜救分隊、雲豹工作團隊、保七總隊等加入，鎖定郭男最後定位點與失聯位置，以繩索下切、空拍機等方式搜尋。
連日來，共計派出30人次、2架直升機，無奈搜救無果。今早7時多，一名孫姓登山客在圓峰山屋處下方的樹叢發現郭男身軀，靠近一看，郭男已明顯死亡，回報救難人員，眾人先將郭男遺體運回山區，再送下山。詳細死因待釐清。
