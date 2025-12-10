攀玉山駐排雲山莊！2登山客突發高山症無法動彈 黑鷹出動成功救援

記者林意筑／台中報導

2名登山客於排雲山莊突發高山症，由空勤總隊救援下山。（圖／翻攝畫面）

嘉義阿里山排雲山莊有2名山友突發高山症，因身體不適無法行走下山，緊急通報救援。空中勤務總隊勤務中心獲報後，立即派遣台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊前往救援，於今（10）日上午7時許起飛前往排雲山莊，經吊掛下放搜救員進行救援，順利將2人安全救下山。

空勤總隊將2名登山客救援下山，並交由地面醫護人員送醫治療。（圖／翻攝畫面）

據了解，53歲蔡女、54歲邱男前往攀登玉山前先進駐於排雲山莊，未料2人突然高山症發，因身體不適無法行走自行下山，只好打電話向相關單位求助，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報後，派遣黑鷹直升機前往執行救援任務。

今日上午7時58分，黑鷹直升機從台中清泉崗機場起飛，於8時28分抵達排雲山莊上空，機組人員迅速完成場地偵查及安全評估後，8時30分開始執行吊掛作業，特搜隊員垂降至地面實施救援，將2名登山客救至機上後隨即返航。

並於上午9時08分，黑鷹直升機返回至清泉崗機場降落，立即將傷患交由地面醫護人員送醫治療。對此空勤總隊呼籲，前往高海拔地區登山應做好充分準備，若出現頭痛、噁心、呼吸困難等高山症狀，應立即停止攀登並盡速下山，必要時撥打119或110請求協助。

