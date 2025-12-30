攀登雪山失溫死亡 空勤直升機吊掛遺體下山

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市一行5人的登山團攀登雪山，其中1人在博可爾草原失溫失去呼吸心跳，其餘4人也體力不支無法下撤。消防局29日先將4人載送下山，空勤總隊直升機今天吊掛遺體下山。

台中市消防局今天表示，27日下午4時44分獲報，5名山友攀登雪山，其中田姓男子在博可爾草原附近失溫，意識模糊，同行4人也出現體力不支情形。田男在28日失去呼吸心跳。

搜救人員28日下午3時抵達369山莊，但因天候狀況不佳，直升機無法執行吊掛救援。29日上午7時30分再次啟航，但因地面溼滑鬆軟且有積雪，搜救人員只好先下撤，由空勤總隊出動直升機將4人載運下山送醫，目前4人都已出院。

今天上午6時30分，台中市消防局出動搜救小組4人，抵達博可爾草原鞍部接觸遺體並搬運上直升機，中午飛機抵達東勢河濱公園，田男遺體交由警方處理。（編輯：黃世雅）1141230