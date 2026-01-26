攀登「台北101」的壯舉 遇上府院高層低劣的文字遊戲

昨日台北的天際線見證了一場人類意志的奇蹟。美國自由攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以其無與倫比的勇氣，赤手空拳征服了508公尺的台北101大樓。這場由 Netflix 直播，讓全球看見台灣的盛事，無疑是跨越黨派的高光時刻，不分黨派，政治人物無不發文祝賀。眼尖的民眾卻意外發現，副總統蕭美琴與行政院長卓榮泰的臉書發文，飄來一股意識形態酸腐味。

艾力克斯在台北寫下傳奇，政壇重量級賀電紛至。總統賴清德與前總統蔡英文恪守地標原名，稱之為「台北101」，其中蔡英文還感謝了北市府與幕後團隊的欣勞，這本是國家領導人應有的格局與體統。賴清德未提台北市府已經略遜一籌，蕭美琴與卓榮泰的發文就更顯得刻意；蕭卓兩人不約而同地將全世界公認的地標「台北101」置換為「台灣101」。這絕非單純筆誤，恐怕是爾等心中「去台北化」的真實反映。令人遺憾的是，這種做法不僅無視法理常識，更顯出面對非我族類執政城市時，那種揮之不去的狹隘。

從法理層面審視，「台北101」本來就不是可以隨意更換的名詞。早在2003年，台北金融大樓公司便已經依法向經濟部智慧財產局申請商標，其「台北101」及大樓外觀立體造型，在玩具、化妝品、百貨等高達157個類別中皆受商標權保護，是台灣首件獲准註冊的立體建築商標。過去不少試圖以「台灣101」之名混淆視聽的商業申請皆遭駁回，主因就在於「台北101」已透過長期大量使用，建立了強大的識別性。對法律而言，它是嚴肅的無形資產；對國際而言，它是與台北市深度連結的文化標記。

綠營內部的「正名」執念卻始終蠢蠢欲動。據了解，民進黨立委郭國文過去就曾在立院拋出更名提案，即便財政部官員明確指出這涉及複雜的民股權益與董事會程序，甚至網路民調顯示超過8成民眾反對更名，民進黨顯然心有未甘，即便身居府院高層，仍執意要在臉書文字上占上便宜。蕭、卓兩位豈是會筆誤的阿蒙，臉書所凸顯的心態，無非是想削弱台北市長蔣萬安在這次國際盛事中的存在感，將城市的光環收割成國家的鎂光燈。

正如立委王世堅所言，沒人會把「巴黎凱旋門」喊成「法國凱旋門」。地標往往與它所在城市的文化與情感深度連結，當然也是所在國家的榮耀。但在部分綠營人士眼裡，這場動員上百名北市警力、義交與跨機關協調的壯舉，若掛上了「台北」二字，彷彿就成了對手陣營的政績。這種酸民等級的算計，是對所有參與協助的基層人員最大的不尊重，也讓國際看見台灣政壇在團結外表下的分化本質。

當艾力克斯在台北街頭百千民眾注視下奮力向上攀爬時，他挑戰「台北101」的高度，意外映照出綠營高層狹隘的心態。一個連正確地標名稱都容不下的政府，如何能真正擁抱多元？艾力克斯征服了物理的高度，而台灣政客卻在格局的廣度上跌了大跤。

