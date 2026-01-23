攀登101直播不怕出意外？法國蜘蛛人這麼回

▲美國傳奇極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰徒手攀登台北101，獲得全球關注。（圖／霍諾德IG@alexhonnold）

[NOWnews今日新聞] 美國傳奇極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰徒手攀登台北101，獲得全球關注。除了攀登摩天大樓的壯舉之外，直播的呈現方式也引發質疑，有聲音擔憂萬一發生意外，衝擊畫面恐即時傳送到全球觀眾面前。對此，也曾挑戰攀登101的「法國蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）表示，「戰爭也天天都有直播」，淡定認為「死亡就是生命的一部分」。

面對外界最擔心的「致命墜落」風險，Netflix的電視轉播訊號將設置10秒的延遲，確保若真的發生意外，有足夠的時間及時切斷訊號，避免畫面在網路上實況擴散。

直播吸引關注也不乏批判聲音

根據《衛報》報導，霍諾德曾經在個人podcast節目直言，攀岩是一項「沒有犯錯空間的運動」，他在Netflix直播的預告片中也表示，「一旦掉下去，你就會死」。有看法認為，極限運動一直存在風險，但Netflix的做法如同「兜售風險」，把風險變成吸引眼球的噱頭，去年才有一位攀岩網紅在TikTok直播攀岩時墜落喪命，加劇了外界對這類直播的擔憂。

攀岩界部分人士對這次攀登101直播持批判態度，認為其「帶有偷窺癖、嗜血獵奇且不負責任」。

不過也有攀岩界人士認為，攀登101實際上比看起來容易，台北101每8層樓為一個節塊的可預測性結構，使其在攀登過程中並沒有真正意義上的高難度挑戰。霍諾德自己也說，攀登101考驗的是耐力而非技術，真正挑戰在於對體能的要求。

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

專家的看法

也曾挑戰攀登101的法國攀岩專家羅伯特表示，對霍諾德非常有信心，「這絕對不是他最後一次進行攀岩」。而被問到直播有可能給觀眾帶來目睹不幸意外的心理創傷時，羅伯特淡定認為戰爭、暴動與政變每天都在直播，「死亡本來就是生命的一部分」。

丹佛大學（University of Denver）運動與表現心理學教授夏皮羅（Jamie Shapiro）表示，霍諾德的心理準備，包括情境想像與自我對話，將是關鍵。夏皮羅表示，「你無法預測每一個挑戰，但你可以信任自己的訓練與能力。他擁有足夠的經驗，即使發生突發狀況，也能保持冷靜」。

對於直播，夏皮羅指出觀眾往往會被真實存在風險的瞬間所吸引，夏皮羅正面看待，認為觀看一名頂尖運動員挑戰一般人難以企及的事情，反而可能激勵人們以正向方式突破自我。

