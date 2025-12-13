攀谷關東卯山抄捷徑 女滑落30米邊坡受傷

登山民眾就這樣卡在陡坡的一棵樹旁，一動也不敢動，搜救人員拉著繩索小心尋找落腳處，慢慢靠近待救民眾；11日下午1時許，台中市消防局接獲報案，有3名攀爬和平區東卯山的民眾，下山時不慎受困陡坡，還有1人腳受傷，和平消防分隊隨即出動救援。

台中市和平消防分隊分隊長倪偉騰說：「位於東卯山4.7K處山域事故，立即派遣和平分隊共3車7人前往救援。」

消防局表示，2男2女一共4人攀爬谷關七雄之一的東卯山，東卯山屬於中等難度的登山路線，來回總長約16公里，但4人下山時抄捷徑，結果迷路受困在陡坡峭壁上，其中1人先行自行脫困，但另1名69歲女山友卻不慎滑落30公尺邊坡。

參與救援隊員表示，「看到第一個滑下來之後，他們也不趕動，就趴在那邊，3個待救，1個她已經在步道上面了，她腳是腫脹、疑似骨折，山坡那個很陡，大概離步道大概30、40公尺。」

該名傷者因右腳腳踝疑似骨折無法行走，搜救人員以背負及獨輪車方式運送下山，另外受困峭壁的兩人，也以繩索將其滑降至步道上，晚間8時12分將3人帶至登山口，並將傷者送醫救治。消防局呼籲，登山切勿抄捷徑，因為很容易誤入獵徑，造成迷路或受困。