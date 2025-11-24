攀關係幫小孩求職！親戚狂打公司電話「報他名字」 外商男超無奈

許多人求職時除了主動投遞履歷，有時也會依靠人脈增加機會。一位男子近日表示，親戚過年得知他在某家外商工作後，不斷要他跟公司推薦自己剛畢業的小孩，之後更變本加厲，直接打電話到他的公司，不斷報上他的名字、希望幫小孩求職，甚至引起主管關切，讓男子相當無奈，貼文曝光後引發熱議，不少人建議，男子可以透過爸媽跟親戚施壓，以免自己因此受影響。

原PO在Dcard發文指出，親戚過年聚會得知他在知名外商工作後，不斷透過各種管道詢問他的單位、職稱、聯絡方式，說自己剛畢業的小孩能力不錯，希望他可以幫忙求職，甚至要求直接打電話給主管內推。

雖然原PO強調，公司有公開徵才管道，親戚小孩求職時可在親戚欄位填上他的名字，不要無理取鬧，沒想到親戚卻變本加厲，改成直接打電話到公司推薦自己的小孩，還不斷報上原PO名字，鬧到公司讓主管特別通知他，請親戚透過正常管道幫小孩投遞履歷表。

對此，許多網友紛紛回應，「找到對方小孩請他管好父母」、「找工作都要讓家人操心，確定能力不比你差嗎」、「跟親戚說他這樣讓公司感到反感…更沒有機會用他」；不少人則建議，「請你父母跟親戚施壓，告訴他們，他打電話的行為已經影響到你，公司說你如果不能處理，就要調整你的考績，你父母跟他們同樣輩分，說話可能比較有用，畢竟沒有父母會希望自己的孩子，因為白目親戚丟掉工作」。

