攀馬崙山遭虎頭蜂攻擊！6人急下山送醫 1男全身被螫15處險痛暈

記者林意筑／台中報導

8人登山隊遭虎頭蜂攻擊，6人掛彩送醫。（圖／翻攝畫面）

台中市和平區「谷關七雄」馬崙山驚傳虎頭蜂攻擊事件！今（30）日上午10時許，一行登山隊伍進行登山活動時，突然有6人遭虎頭蜂群螫傷，痛得渾身難受，消防人員獲報前往救援，所幸傷者意識皆清楚，後續分別將5名傷者送醫治療，其中1人拒絕送醫，並於事發地點附近發現蜂巢，已通知相關單位前往處置。

台中市消防局今日上午10時40分許接獲報案，稱在馬崙新山線步道4.5公里處的涼亭內，有登山客遭虎頭蜂攻擊，立即派遣谷關、和平、東勢、豐原分隊等4個單位，6車12人前往救援。

沈姓男子全身共遭螫傷15處，另一名登山客全身也遭螫傷，痛得渾身難受。（圖／翻攝畫面）

據了解，該登山隊共有8人，今日相約攀登「谷關七雄」的馬崙山，途中行經馬崙新山線步道4.5公里處遭虎頭蜂螫傷。消防人員於上午11時32分時接觸到傷者，經檢傷後，6名傷患均為男性遭蜂螫傷、意識皆清醒，其中沈姓男子全身共遭螫傷15處，另一名登山客全身也遭螫傷，痛得渾身難受。

消防人員立即將其中4名傷者送往部立豐原醫院、1名傷者送往東勢農民醫院，另外有1名傷者拒絕送醫。後續也在附近涼亭處發現蜂巢，並通知林保署台中分署麗陽工作站派員前往處理。

