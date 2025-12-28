攀馬特洪峰壓力爆棚 雷艾美：有把生命交出去的感覺

（中央社記者洪素津台北28日電）藝人雷艾美跟著節目「上山吧！台灣隊」前往瑞士挑戰馬特洪峰，攀爬前壓力大到做惡夢；不過她仍鼓起勇氣，「我當下唯一能做的，就是完全相信隊友專業，真的有把生命交出去的感覺。」

雷艾美、東京奧運空手道銅牌得主文姿云分享錄製節目過程中最真實的恐懼與突破，雷艾美透過新聞稿分享，當初答應節目時只說一句話，「製作單位敢做，我就敢參加」；沒想到最後一趟挑戰台灣聖稜線，遇上鋒面又連續走9天，「真的硬到一度想原地辭職」。

廣告 廣告

文姿云則表示，一開始就知道高海拔會是極限考驗，這趟旅程對她來說不只是體能挑戰，更是離開熟悉環境、重新認識自己的過程，「即使心裡有點怕，還是想試試看，因為我知道這會讓我成長。」

談到節目中最害怕瞬間，雷艾美分享，在前往瑞士挑戰馬特洪峰前，壓力大到做惡夢，夢見監製嫌她不夠格、要把她踢出主持群；還在夢裡哭醒，「因為那座山真的太難，出意外的人也不少，最後登頂還要冰攀。」她坦言，當下唯一能做的，就是完全相信隊友的專業，「真的有把生命交出去的感覺」。

文姿云原以為自己會怕的是高山、缺氧，結果最失控的竟是一群會咬人的螞蟻，「低頭一看腳上全是螞蟻，我當下真的嚇到亂跳，立刻把鞋子、襪子全脫掉！」她笑說，那一刻學到的不是怎麼冷靜，而是接受突如其來的慌張，再慢慢找回平衡。（編輯：陳仁華）1141228