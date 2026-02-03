攀101大樓90分鐘賺2千萬、端盤子月薪5萬卻沒人做：薪水從不看輕鬆，只看你有多稀缺





編按：早餐店的客人說：「爬101大樓不到2小時賺2千萬台幣，這時薪也太高了。」

不過實際拆解這項極限運動的難度與風險，就知道這錢太難賺了……

然而台灣許多服務業、餐飲業的人，被月薪5萬買下尊嚴，要吞下無數委屈。

其實，市場的報價非常公平。高薪的背後，往往不是專業的溢價，就是痛苦的補償……



90分鐘賺進新台幣2千萬，怎麼估算自己的價值？

今天在早餐店，原本想看Netflix直播，結果因為下雨的關係，全球最受矚目的「徒手攀岩大師」艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）取消上午9點徒手攀登台北101，改為周日視天候情況再決定。

早餐店的人們有點失落。老闆娘把電視轉到新聞頻道，台灣媒體根據「紐約時報」報導，霍諾德這次來台攀登的酬勞高達6位數美元，約新台幣1500至2000萬元。

霍諾德回應，即便不拿酬勞，他也願意挑戰，並表示「只要大樓允許，我就會去」，而家人的支持是他最大的後盾。

早餐店的客人有人說：「不到2小時賺2千萬台幣，這時薪也太高了。」

但我認為，實際拆解這項極限運動的難度和風險，就知道這錢太難賺了！在無繩索、無防護的情況下，攀爬高達508公尺、共101層樓的台北101大樓，太難了。完成這樣的高難度挑戰，千萬台幣都嫌有點低價了。

▲在無繩索、無防護的情況下，爬上台北101大樓，風險極高。（圖／Netflix提供）

在職場上，你知道自己值多少錢嗎？

在面試的時候，當被問到「期待薪資」時，你是不是總給出：「依公司規定」這個安全答案？

前幾天，我在「書局Book」粉專上看到一篇文章，裡面提到當上班族還在為年終獎金是否多了半個月而患得患失時，巷口那家餐廳貼著「急徵外場，月入五萬」的徵人紅紙，就像一記響亮的耳光，狠狠打在許多穿著襯衫、吹著冷氣，戶頭卻只有三萬出頭的上班族臉上。

很多人看著這張徵人紅紙，心裡冒出的OS是：「憑什麼端盤子領得比我多？」

仔細想想這5萬元的結構，這筆月薪真的難賺。

我之前相親的對象，是百貨公司美食街咖哩店的老闆。他說，常常缺工，只好自己上場在廚房張羅一切。

為了應付客人一直上門點餐，維持出餐的速度，他在高溫廚房，練就了「非到渴死關頭，絕不輕言喝水」的功夫，「少上一次廁所，就能多服務幾個客人，多賺點錢。」

這位老闆因為長時間、高強度的站立，腿部除了有靜脈曲張的問題外，他告訴我：「每天結束營業後撒的尿，既黃又濃，味道會熏死自己。」

這位老闆經濟及外型條件不錯，但根本沒時間社交。他被綁在店裡，假日更是特別忙碌。

簡單說，這份工作是用犧牲作息與社交，換來的收入。

5萬元買下你的尊嚴

另外，我不知道為什麼台灣服務業，尤其是餐飲業服務人員，總是非常客氣到近乎低姿態的沒有尊嚴。

對客人客氣，是應該的；但我不太認同「客人永遠是對的」。

月薪5萬元，這裡面有很大的一部分是買下你的尊嚴，請你無論如何，面對奧客都要無條件「吞下委屈」，永遠保持微笑與服務熱忱。

「書局Book」粉專文章寫著：餐飲業的五萬「高薪」是在警示我們，市場非常公平，它獎勵稀缺，無論是體力上的稀缺還是專業上的稀缺，並懲罰平庸的舒適。

因為「舒適」意謂著「可替代性」太高。

職位的高薪是來自於你解決了別人解決不了的難題（專業溢價）；二是來自於你忍受了別人忍受不了的痛苦（痛苦溢價）。

如果你兩者都不具備，只想要一份「體面、輕鬆、朝九晚五」的工作，那麼低薪就是市場對這份「安逸」最精準的報價。

◎ 挑戰別人不敢去做的事 ◎ 面對別人不敢直視的恐懼 ◎ 突破人類體能極限

正如艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold)所言：「#沒有人是因為快樂舒適而成就偉大。」

你還覺得90分鐘賺進新台幣2千萬元，算高薪嗎？我認為他，無價。

▲（圖／Netflix提供）

