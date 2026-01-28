攀101獲千萬酬勞 醫揭霍諾德每年捐1／3收入投入一事
國際知名攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，據傳他可獲得50萬美元，約新台幣1579萬元酬勞，對此醫師吳明穎表示，霍諾德長期投入公益，將收入的一部分用於偏鄉能源計畫，「難怪他身上散發出一種很稀有的乾淨氣息，謝謝讓世界看見台灣」。
吳明穎26日於Threads發文指出，霍諾德爬台北101的出場費據傳是50萬美元，約新台幣1579萬，霍諾德本人沒有公布精確數字，但很多人驚訝「怎麼可能比很多明星運動員出場費還低？」
吳明穎上網查才知道，霍諾德早在2012年成立霍諾德基金會（Honnold Foundation），長期將年收入的1／3捐出，投入全球太陽能與偏鄉能源可及性計畫。
吳明穎認為，霍諾德的捐助不只是金錢，是為偏遠家庭帶來光明，讓孩子能安心讀書，提供更多學習資源，「難怪他的身上散發出一種很稀有的乾淨氣息，謝謝讓世界看見台灣」。
霍諾德曾表示，職業攀岩者的生計多半不仰賴固定上班收入，而是透過比賽獎金、品牌贊助，以及出版書籍、舉辦講座與技術分享等方式維持，多數攀岩者需與服飾、器材等品牌合作，並依合約參與相關活動，或擔任嚮導帶領團體進行攀岩體驗；再加上他本身生活極為節儉，才能將收入的大部分投入公益。
對此網友留言，「他真的全身透露出一種非常乾淨的磁場，很少有人有，就是那種純粹到極致的善良與天真，也只有他這樣的人才，有辦法完成這種一般人無法做到的事情」、「他本人說，即使沒有出場費他也會來，因為他只是想挑戰」、「真的！眼睛就知道，很乾淨純粹的靈魂」。
