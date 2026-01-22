攀101 「想上廁所」怎麼辦？ 霍諾德曝解方：最環保

美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）預計將在1月24日挑戰赤手攀登508公尺的台北101。（圖／東森新聞）





美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）預計將在1月24日挑戰赤手攀登508公尺的台北101，消息一出後，立即引起熱烈討論。但不少民眾好奇，在沒有廁所的情況下，攀岩者都是解決如廁問題？對此，霍諾德也親自解答了。

攀岩如廁也有學問 霍諾德曝「環保解決方法」

霍諾德將於週六會在沒有安全繩索、裝備的情況下，徒手攀爬台北101外牆，針對如何上廁所的問題，他曾在GQ Taiwan的YouTube頻道受訪指出，過去1960、70年代的攀岩者多會直接在岩壁上解決，或將排泄物裝入牛皮紙袋後直接丟下山谷，但他強調「現在做這種事會引起公憤」，所以他絕對不會這麼做。

霍諾德表示，他通常會先把排泄物裝在袋子裡，封成一小袋後再裝入空水壺中，接著再用膠帶密封好，吊在裝備包下方，接著再往上攀登，直到完成攀登後，再丟入垃圾桶，減少環境汙染。他強調，這是保護環境且符合現代攀岩規範的方法。

霍諾德：台北101簡直是為了攀岩而生

霍諾德也透露，早在2013年他曾勘查台北101，原本是為了電視節目做準備，雖然節目後來取消，但他當時就覺得101建築適合攀岩，並表示「這棟建築簡直是為了攀岩而生」。霍諾德表示，相比於杜拜哈里發塔，它的外牆太滑，結構挑剔，台北101的結構更適合攀爬，他坦言「這種設計感與挑戰性，是我經過多年練習後，真正期待的挑戰」。



