在這個社會的角落，總有溫暖的力量悄然匯聚，高市社會局前鎮、鹽埕、苓雅、小港與旗津等五個社會福利服務中心，今年連結五十一個慈善、宗教團體、企業及善心民眾，匯集近五百萬元扶助金與物資，協助弱勢家庭走出困境穩定生活；社會局近日在前鎮社福中心舉辦「攏總愛作伙、公私協力守護社會安全網」活動，分享各社福中心服務成果，社會局蔡宛芬局長親自到場感謝團體組織慈善團體、企業公司及善心民眾，致贈感謝狀感謝共同關懷協助在地弱勢家庭，使得愛心延綿溫暖不斷。(見圖)

社會局今(九)日舉例說明，阿瑄為單親媽媽，獨自撐起家中經濟及照顧重擔，患水腦症姊姊在接受手術治療後臥床，阿瑄無力負擔機構照顧費用，咬牙將生活無法自理的姊姊、失智的母親接回照顧，同時又要照顧就讀國中的女兒；社工介入後了解阿瑄也曾是癌症患者，病情雖控制穩定，但體力消耗迅速，僅能做簡單的工作（如包檳榔），勉強餬口，社工媒合民間慈善單位協助及陪伴，減輕阿瑄經濟壓力，同時在照顧家人上也獲得喘息，而就讀國中的女兒看在眼裡，更是努力學習，在求學過程中榮獲總統獎，自我成就也成為全家的驕傲。而姊姊也在家人的照顧陪伴下，逐漸恢復自理能力，阿瑄分享雖然生活仍有挑戰，但幸好生活難關上有社工及民間慈善單位協助，讓自己更有力量走出陰霾，迎向希望。

芫芫在舞蹈與鋼琴領域表現非凡天賦，屢次在校際比賽中贏得佳績。然家中唯一的經濟支柱-爸爸因車禍受傷，為了讓爸爸得到醫療照顧，芫芫的學費優先支付醫療開銷；社工與學校的緊密分工合作，媒合高雄市民間慈善單位及獎助學金等資源，讓芫芫能專心穩定就學，爸爸安心養傷。爸爸因著資源的支持，努力復健，也積極返回職場工作，讓家庭走回原本穩定的軌道上。爸爸及芫芫多次表達對社工、學校及慈善會的謝意，並強調「不只繳清了學費，更是穩住了我們全家的心，讓夢想可以持續發芽，期許自己未來也能為社會付出一己之力」。

社會局蔡宛芬局長表示，為了提供民眾即時近便利服務，高雄市設有十八處社會福利服務中心，連結在地警政、衛政、學校及社區團體等公私部門資源，協助遭遇經濟或家庭困擾之脆弱家庭，提供家庭功能、促進親子關係，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，各社福中心聯絡方式可至社會局網站(https://socbu.kcg.gov.tw/index.php)查詢，或電洽社會福利諮詢專線○七-三三四四八八五。