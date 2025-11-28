攔下原型車警察也傻眼！Aston Martin試車竟成現行犯

記者鍾釗榛／綜合報導

Aston Martin Valhalla超跑。（圖／翻攝Aston Martin網站）

要把一輛超跑調教到能合法上路，工程師當然得拼命測。但Aston Martin最近在猶他州的測試就鬧出小插曲，一名試車手因「魯莽駕駛」被警方開單，而主角正是尚未量產的Valhalla原型車。這輛價值約新台幣4,800萬元、馬力破千的怪物，當場讓當地警長辦公室忍不住在臉書分享：「不是每天都有機會攔到一台飛奔的Aston Martin原型車。」

Aston Martin Valhalla原型車測試被警察攔停開罰單。（圖／翻攝Emery County Sheriff's Office FB）

千匹超跑在大峽谷公路上狂奔

猶他州本來就有超長筆直的高速路段，對工程師來說是極佳的測試場地。不過當地警方還是沒料到會遇到這種重量級車款。警方表示，這輛Valhalla是在70號州際公路上被攔下，由埃默里縣副警長與州公路巡警聯手攔檢，讓原本低調的測試瞬間變成全網目光。

Aston Martin Valhalla原型車在70號州際公路上被攔下。（圖／翻攝Emery County Sheriff's Office FB）

Valhalla研發超久

這款Aston Martin超跑已經開發好一段時間，外界普遍認為還會再微調。不排除當天的試車手，就是未來買家提前「感受一下」自己的千匹玩具。畢竟原型車數量稀少，想試到可不是天天有。

不排除當天的試車手，就是未來買家。（圖／翻攝Emery County Sheriff's Office FB）

限量999輛！

Valhalla是Aston Martin首款插電式混合動力超跑，由品牌與紅牛車隊共同打造。底盤由Aston Martin製作，外觀空力則由紅牛協助。它搭載雙渦輪增壓 V8，加上三顆電動馬達（兩顆前軸，一顆整合在變速箱內），最大綜效輸出達 1,064匹、扭 811 lb-ft，0到100 km/h加速僅需2.5秒，正式量產後甚至有可能更快。

Aston Martin Valhalla由品牌與紅牛車隊共同打造。（圖／翻攝Aston Martin網站）

沒有倒車檔？

這輛超跑連變速邏輯都與眾不同，沒有傳統倒檔，倒車完全靠前輪電動馬達驅動。這種F1等級的機械架構，只能說Valhalla不只是快，而是逼近賽車規格的公路怪物。

