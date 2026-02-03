攔截大腸癌！54歲男沒症狀竟藏「癌前病變」 AI揪出肉眼看不見息肉
記者蔣季容／台北報導
一名54歲林先生平時生活規律、無明顯腸胃不適，也從未出現腹痛或血便，原以為自己不屬高風險族群，聽過朋友相關案例後，決定安排大腸鏡檢查，意外發現腸道內藏有一顆僅數毫米、肉眼極易忽略的扁平型息肉。亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至透過AI內視鏡影像輔助系統，順利鎖定病灶並完成切除，事後病理證實為癌前病變。醫師呼籲，大腸癌是可以被預防、也值得提早發現的癌症，關鍵就在於是否願意跨出「定期篩檢」這一步。
亞東醫院肝膽腸胃科醫師陳冠至指出，大腸癌多年位居國人癌症高發排行榜，隨著飲食習慣與生活壓力影響，「定期篩檢」已成預防大腸癌不可或缺的重要措施。許多大腸癌患者在初期幾乎沒有明顯症狀，等到身體出現不適或排便習慣改變，往往已錯過最理想的治療時機。
陳冠至表示，許多民眾害怕做大腸鏡，並非不重視健康，而是擔心檢查不適或認為「沒症狀就不用檢查」。傳統內視鏡檢查仰賴醫師肉眼判讀，但腸道皺褶多、息肉型態多變，小病灶容易藏身其中。 AI內視鏡影像輔助系統能在檢查過程中即時標示疑似病灶，協助醫師即刻確認與處理。陳冠至強調，AI並非取代醫師，而是補足人眼極限，臨床已證實能有效提升息肉偵測率，協助在癌變前完成切除，降低日後罹癌風險。
針對許多人擔心的檢查不適感，肝膽腸胃科醫師林政錄表示，「無痛大腸鏡」能在安全麻醉與專業監測下完成檢查，大幅降低不適感，也讓更多人願意跨出篩檢的第一步；醫師李瑋瑋則提醒民眾留意排便習慣改變、糞便帶血、長期腹脹或不明原因貧血等早期警訊，並強調及早檢查能大幅提升治癒率。
為提醒民眾把握預防的黃金時間，亞東醫院響應2月4日「世界癌症日（World Cancer Day）」，自2日起舉辦「腸胃安好，健康早知道」健康週活動。活動期間，民眾可接受免費大腸癌風險評估與糞便潛血檢查諮詢，在輕鬆無壓力的情境下了解自身風險，再決定是否進一步檢查。同時，現場也首度展示AI大腸鏡影像輔助系統，透過高達95%的AI辨識準確率，在檢查過程中即時提醒疑似異常區域，宛如替醫師多加一雙細心的眼睛，協助揪出肉眼容易忽略的微小息肉。
