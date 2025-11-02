攔截無人機新利器！ 烏軍推美國「復仇者」防空系統上前線
烏俄戰場上，無人機已經逐漸取代飛彈，成為兩軍攻勢的主要武器。烏軍最近釋出最新影片，是他們用美國「復仇者」防空系統，成功攔截俄軍的「見證者136」無人機，這款防空飛彈也成為烏克蘭空防的最新利器。
俄羅斯近期在烏克蘭戰場取得多項進展，聲稱已控制扎波羅熱州的克拉斯諾希爾斯克村，並在當地插上國旗宣示主權。同時，在波克羅夫斯克（俗稱紅軍城）地區，雙方正進行激烈的巷戰爭奪控制權。隨著戰事持續，無人機攻防已成為兩軍戰術重點，烏克蘭正運用多種方式應對俄羅斯的無人機攻勢，包括刺針飛彈、低成本攔截器以及美軍提供的「復仇者」防空系統。
俄羅斯國防部最近釋出一段影片，畫面中可見烏克蘭軍用車輛、碉堡和田野被瞄準後發生爆炸。透過這些無人機攻擊，俄羅斯宣稱已成功控制烏克蘭扎波羅熱州的克拉斯諾希爾斯克村，並在當地插上國旗表明佔領地位。此外，在波克羅夫斯克（紅軍城）地區，烏俄兩軍正展開連日激烈的巷戰。
俄羅斯方面聲稱在波克羅夫斯克取得更多戰果，目前正進行街頭戰以爭奪該城市的控制權。莫斯科表示已擊斃11名烏克蘭特種部隊成員。在持續的烏俄戰爭中，如何應對無人機攻勢已成為兩軍戰術的首要重點。
烏克蘭軍隊最近開始使用刺針飛彈來擊落俄軍的沙赫德無人機。有影片顯示烏克蘭部隊嘗試在空中攔截俄羅斯的攻擊無人機，他們還利用成本低廉的攔截器來擊落敵方無人機。一名烏克蘭士兵表示，他們會盡量靠近目標，幾乎要降落在沙赫德無人機上方，當位置適當時就引爆攔截器。
除了這些攔截方法外，美軍提供的「復仇者」防空飛彈系統也已部署到戰場。復仇者系統具有高度機動性，配備多用途的先進雷達系統，能有效應對低空至中低空的無人機與巡弋飛彈威脅。隨著美國可能批准提供烏軍戰斧飛彈，烏克蘭對抗俄羅斯侵略的能力也將獲得進一步增強。
