攔截第0期癌王！做一事胰臟癌5年存活率多1倍，5行為最傷胰

胰臟癌因早期幾乎沒有任何警訊，往往一發現就是晚期，被醫界冠上「癌王」、「沉默殺手」稱號。即使成功接受手術治療，整體五年存活率仍低到令人心驚，甚至可能不到5％。對此，日本專家發出警告，只要身上出現8項胰臟癌危險因子之一，即便毫無不適，也應考慮及早進行「超早期檢查」，才能在癌細胞尚未失控前攔截，為自己爭取讓五年存活率翻倍的關鍵機會。「癌王」胰臟癌五年存活率低！和其他癌症相差甚遠

日本國立癌症研究中心日前公布最新「癌症5年存活率」統計，以2012至2015年確診病例為基礎，資料涵蓋日本44個地區、約255萬例癌症個案，規模較前次調查擴大逾4倍，被認為是目前精準度最高的癌症生存率分析。

從癌症部位來看，各大癌症的五年存活率，乳癌高達88.7％、子宮頸癌72.5％、大腸癌66％、胃癌61.4％、肺癌也有46.8％，相較之下，胰臟癌顯得格外殘酷，平均僅10.5％，再次敲響警鐘。

胰臟癌存活率為何「原地踏步」？專家分析2原因

過去30年間，隨著醫療技術進步與癌症篩檢普及，有些癌症5年存活率甚至超過90％，但胰臟癌和20年前相比，只提高了約5％，就像被醫療進步「遺忘」了一樣，原因可能有兩個：

1.發現太晚是致命關鍵

長期投入胰臟癌研究與臨床照護的JA尾道綜合醫院副院長花田敬士醫師說明，癌症只要隨之進展，存活率就會逐漸降低，早期發現是最重要的關鍵。然而，胰臟癌在第0期、第1期時，幾乎沒有自覺症狀，此時癌細胞多半已廣泛擴散，甚至連手術切除的機會都沒有。

2.解剖位置隱密、進展快速，治療難度高

再加上胰臟位於腹腔深處，周圍緊鄰胃、十二指腸、肝臟，並被血管、神經與淋巴系統包圍。花田醫師指出，一旦腫瘤變大，不僅容易轉移，還會引發劇烈癌痛；但當患者開始感覺疼痛時，往往已無法進行切除手術。

自檢8危險因子進行「超早期檢查」！胰臟癌5年存活率翻倍

看不見、摸不到、症狀又晚出現，這正是胰臟癌最可怕的地方。不過這不代表胰臟癌無解，花田敬士醫師提醒，只要能在極早期發現並成功手術，胰臟癌仍然有機會治癒，其關鍵就在於「超早期檢查」，掌握自己的胰臟癌風險因子。

為此，他早在2007年即率先推動民眾留意「胰臟癌8危險因子」，並建立醫院與基層診所的轉介網絡，針對高風險族群，即使沒有症狀，也安排腹部超音波等「胰臟癌超早期檢查」。

結果令人震撼，在該體系下，2017年確診的胰臟癌患者5年存活率達近20％，後續推廣至日本50多個地區後，部分地區患者的五年存活率甚至來到22.1％，約是最新全國平均的兩倍。

【胰臟癌的8危險因子】

吸菸、飲酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎、胰管擴張、胰臟囊腫，及胰臟癌家族史。

花田醫師提醒，胰臟癌並非毫無線索可循。上述胰臟癌危險因子，若同時具備兩項以上，就應主動與基層醫療診所醫師討論其可能性，並進行腹部超音波、血液檢查，一旦發現不對勁，再到大醫院進行精密檢查，就能在早期發現胰臟癌的蹤跡，提早一步，往往就是生與死的距離。

一句主動詢問，救回一條命！5件事不要做

這個胰臟癌「超早期檢查」在日本多地區已施行多年，也催生不少關鍵案例。花田醫師分享，患有糖尿病的60多歲女性，看到診所張貼的「胰臟癌危險因子」海報後，主動向醫師詢問，經腹部超音波發現胰管擴張，轉診後確診為「第0期胰臟癌」，手術順利，恢復良好。

當然「預防勝於治療」，由於胰臟癌與吸菸、飲酒、肥胖及糖尿病相關，想遠離風險，「香菸一根接一根、長期拚酒狂歡、重油重糖吃不停，或放任體重、血糖失控」5NG行為，都是在默默為胰臟埋下地雷。

北投健康管理醫院副院長錢政平也提醒，許多看似「不算胖」的泡芙人，其實體脂早已超標。「肥胖是慢性健康殺手，不只影響外觀，更會拉高高血糖、高血脂與高血壓等三高風險，進一步增加癌症發生機率。」他建議，平時應維持飲食均衡、規律作息，並落實戒菸戒酒，才能從生活中降低胰臟癌風險。



