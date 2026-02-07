攔查拒不開車門車窗 涉藏安毒與依託咪酯警逮1男1女

cnews204260207a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市金山警分局石門分駐所所長王品正、警員潘惠宗，會同老梅派出所副所長游謨煥及警員戴士堯等，前（5）日晚間9時30分許執行路檢勤務，在轄內石門區台2線29.2公里處石門往金山方向，攔查1輛自小客車。金山警分局表示，43歲陸姓男子與車上的32歲游姓女子等2人，一度拒絕打開車門與車窗，不配合盤查，員警當場查獲毒品安非他命與依託咪酯菸彈等，訊後將2人依法送辦。

警方表示，攔查過程，車內2名男女，分別緊閉車門及車窗，拒絕配合盤查，等支援警力到場後，看到大批員警到場，2人才配合受檢。員警於車內查獲陸男涉嫌持有第二級毒品安非他命4包及依託咪酯4顆等。另外，員警搜身檢查，也在游姓女子身上，起獲安非他命吸食器1組及依託咪酯菸彈1顆等。員警將2人連同車輛，一併帶返分駐所偵辦，並依法查扣相關證物。

金山警分局表示，陸姓駕駛坦承，開車前曾施用毒品，而且是無照駕駛，員警依法實施毒品唾液快篩檢測，結果呈毒品陽性反應，除了依法製單告發，還依違反道路交通管理處罰條例，查扣車輛及牌照，全案訊後依違反毒品危害防制條例及公共危險（毒品駕駛）罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。

照片來源：新北市警方提供

