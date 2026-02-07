攔查酒駕對有好感女子放水 台南警員遭起訴停職

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市黃姓警員去年6月攔查機車酒駕，僅對駕駛男子開罰，卻因對後座女子有好感而放對方一馬，並將酒駕男子資料傳給親友，日前遭台南地檢署起訴，市警局也予以停職處分。

南檢指出，黃姓警員去年6月在台南市中西區執行擴大臨檢，查獲廖姓男子酒後騎車雙載石姓女子後，將2人帶回派出所偵訊，但因黃姓警員對石女有好感，就請不知情的同事對廖男開單告發後再送辦，卻讓石女離開，免掉新台幣6000元罰鍰。

廣告 廣告

未料黃姓警員當天在中西區某家旅店前偶遇投宿的石女，2人進房獨處5個多小時後才一起離開房間，黃姓警員再單獨騎車離開。此外，黃姓警員還將廖男身分證及酒精測定紀錄表拍照，傳送給親友，讓他們私下閒聊議論。

黃姓警員去年8月製作洪男涉犯詐欺等罪嫌偵查報告，內容涉及調查分析情資及涉案人姓名、生日、身分證字號等資訊，又拍下報告第1頁，傳送給友人作為閒聊話題。

南檢偵結全案，依貪污治罪條例、個人資料保護法、洩密等罪起訴黃姓警員。市警局也召開考績會決定停職處分，並將追究相關人員行政責任。（編輯：張雅淨）1150207