攔路辱罵還錄影！沈伯洋帶女兒散步遇襲 警追出挑釁男子送辦

記者楊忠翰／台北報導

民進黨立委沈伯洋，7日帶女兒前往中正紀念堂附近散步，卻遭林姓男子（45歲）攔下辱罵，還指控他是網軍，事後沈伯洋在臉書發文，引發社會各界關切；警方調閱監視器畫面追查，12日約談林男到案說明，全案訊後妨害名譽、妨害自由等罪嫌函送法辦。

近日沈伯洋在臉書發文表示，他帶女兒去國家音樂廳觀賞表演，結束後牽著女兒散步時，1名男子突然走過來，用手機強光照射他及女兒，並詢問：「你為什麼做網軍？」、「你為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在台灣也很危險嗎？」沈伯洋指出，他很常遇到這種事，但牽小孩牽還遇到是第一次。

廣告 廣告

中正第一分局獲悉後，主動調閱監視器畫面追查，由於該名男子是徒步離開現場，導致警方調查難度提高許多，專案小組擴大調閱男子逃逸動線，進而得知他有使用悠遊卡，順利掌握林男身分，12日率隊前往中正區住家逮人。

林男應訊時辯稱，當天他在現場巧遇沈伯洋後，因不滿最近時事氛圍，才會上前找對方理論；由於沈伯洋已於8日提出告訴，加上林男有拿手機對著他的女兒錄影，警方遂依妨害名譽、妨害自由及兒少法等罪嫌函送法辦。

沈伯洋帶女兒在中正紀念堂散步遭遇林男攔路辱罵。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

更多三立新聞網報導

違規穿梭人行道！醉騎共享機車遭警攔查 26歲男辯：只吃椒麻雞

不斷騷擾鄰座正妹！看羅志祥演唱會發酒瘋 男粉絲遭警保護管束

沒走斑馬線釀禍！他開車下基隆高架匝道 12歲女童突竄出被撞倒

撞翻7機車才停止！打倒車檔還沒拉手煞 七旬婦遭愛車當街拖行

