攔一車破三船 海巡署花蓮查緝隊查獲市值逾一億私菸

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】海巡署偵防分署花蓮查緝隊今年8月偵破一起大規模走私菸品案，專案小組於高雄興達漁港成功攔截「1車3船」的跨海走私行動，共查獲高達2,022箱私菸，初估市值超過新台幣一億元。海巡署表示，全案已依違反《菸酒管理法》將司機及涉案船員等5名不法分子移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，成功瓦解該走私集團，阻絕劣質菸品流入市面。

海巡署於興達漁港查獲私菸共計2,022箱。(海巡署提供)

專案小組自114年8月起掌握私梟蠢動跡象，報請橋頭地檢署指揮並聲請搜索票。8月28日凌晨1時許，埋伏人員發現一部可疑貨車於興達港碼頭與漁船併靠後離去，隨即展開追緝攔查。專案人員首先於貨車內查扣55箱私菸，緊接著回頭對併靠的「金○利29號」及「金○利27號」兩艘漁船展開搜索，果真在密艙內分別查獲613箱與614箱私菸。

查緝過程中，專案小組憑藉專業判斷與鍥而不捨的精神，研判同泊區的「全○滿」漁船亦有關連，經報請檢察官同意後進行搜索，再於該船密艙內查獲740箱私菸。此次行動成功整合了海巡、警方與地方菸酒管理科等多個單位，在高度默契下發揮精準打擊效果，避免私菸危害國人健康並保障政府稅收。

海巡署強調，不法分子為規避逃漏高額稅捐，常利用各種管道走私牟取暴利。為落實「國安、治安、平安」及「溯源斷根」精神，海巡將持續強化海上巡邏與邊境查緝工作。海巡署也呼籲民眾若發現海上不法活動或異常目標，可利用「118」免付費報案專線檢舉，共同守護國家治安，舉報成功者亦有機會獲得豐厚獎金。

