攙扶路邊發燒阿嬤 郭源元一問年紀驚訝「手扶的是人間奇蹟」
郭源元以活動大使身分，5日出席科技互動光影展《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅-台北站》於微風廣場的啟動記者會，歡迎大家放下手機平板，一同親身體驗展覽的奇幻。她平時在社群上愛看「動物森友會居民」的貼文，生活中也落實熱心助人的習慣，透露日前在路邊遇到一名發燒的阿嬤，得知對方年紀後，還有些心生感動。
台灣人因為親切可愛的性格，被韓國網民稱作是「動物森友會居民」，郭源元平時刷Threads、Instagram，最愛看這類樂善好施的貼文，立志當個動森迷。被問到最近生活中是否也有成為動森居民的時刻？她表示雖然聽起來老哏，但真的是扶老太太過馬路。
郭源元當時在路邊看見一名走不動的阿嬤，原本已經經過的她放心不下，立刻又折返詢問是否需要幫忙，起初對方還說不用：「但我如果放過自己，晚上就不用睡啦！」一問之下，才知道阿嬤發燒要去診所看病，但下午診所沒開，在回家路上走不動。
她攙扶著阿嬤一路走回家，過程中得知對方已經高齡86歲，當時尚未過37歲生日的她，內心頓時莫名感動，「我再活一個36歲，都沒有阿嬤年紀這麼大，她是一個這麼年長智慧的存在，我手扶的是一種人間奇跡的感覺啊。」
郭源元同時擁有演員、插畫創作者身分，上一部戲劇作品是2023年《地獄里長》，她表示明年會有客串的戲劇播出，並計劃在近期出版自己的第三本繪本。
此次受邀擔任活動大使，郭源元覺得非常榮幸，分享從小就非常喜歡愛麗絲，不同於一般的童話故事中的公主，是抱持著遊戲、敢於冒險、勇敢的存在，「我也很愛冒險，即使有時候會擔心害怕，但在好奇心的驅下，還是會鼓起勇氣嘗試。」
《愛麗絲拯救仙境沉浸之旅》展覽有別於過往授權童話故事人物，結合環保概念議題，讓愛麗絲更具生動與話題性，透過AI與光影的互動科技，參觀者可體驗操作，將龍身上的垃圾清除掉，再現光芒，適合全家一同參與。全台首創，耗資3千萬打造五米高夢幻空間，《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站》11月8日起微風廣場魔幻開展，門票熱賣中。
