攜出國防機密資料 黃國昌：察覺後立即交還、要做文章「大可不必」

立法院外交及國防委員會今（19）日就國防部長顧立雄報告內容召開秘密會議，民眾黨主席黃國昌遭指在會後「帶走」機密資料引發爭議。事後黃國昌表示，自己離開時不慎將國防部提供的書面資料夾在一疊自己準備好的資料中，走到樓梯口才發現資料一同被攜出，隨即折返交還，並說「想要在這種事情上面做文章『大可不必』」。

黃國昌說，自己今天帶了很多資料到委員會，離開時不慎將國防部準備的書面資料與自己的一疊資料「一起帶走」，走到樓梯口才發現夾有國防部資料，便立刻返回委員會交還。他也說，自己「沒有什麼好自證的」，因為發現後就掉頭回去歸還，「這個過程非常的清楚，想要在這種事情上面做文章『大可不必』。」

民進黨立委沈伯洋表示，重點並非是黃國昌將資料「自己拿回來」或是「別人追回」，他也提到自己在臉書發文描述時「寫得很簡單」，甚至「還幫黃講話、找一個台階下」，推測黃國昌可能是要去質詢或有其他行程才會急著往外走。沈伯洋說，就他與在場人士在會議室內所見，是黃國昌離席後桌上機密文件「空了」，議事人員與國防部軍官等人也發現異狀，隨即暫停會議並請人追出去。

沈伯洋強調，外界陳述的是「把會議資料帶出去了、違規了」這件事，並未指控黃國昌「洩露秘密」。沈伯洋也無奈表示，「這個是違反我們立法院的規定，結果這樣還可以被說在抹黑，真的就是『有好心，但是不會有好報』。」

批資深立委變菜鳥 林楚茵：機密文件攜出會議室「一秒鐘都不行」

民進黨林楚茵則強調，無論是「有心」或「無意」，機密會議文件依規定都不能攜出會議室，她批評，「黃國昌已不是立法院的『菜鳥』」，並指帶走時間並非重點，依照立委職權行使法第48條規定，「機密會議的機密文件就是不能攜出會議室，『一秒鐘都不行』。」

責任編輯／周瑾逸

