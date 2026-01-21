攜出國防機密資料42秒 張博洋曝可拍攝37張

▲黃國昌攜出國防機密資料42秒遭抓包，高雄市議員張博洋今天實際模擬拍照42秒可拍攝37張。(圖／高市議員張博洋提供)

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中，將機密資料帶出會議室，其中有42秒不在監視器拍攝範圍中；對此。高雄市議員張博洋今（21）日發布翻頁邊拍照的實測影片，指42秒可以拍下翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁。

▲根據張博洋實測影片，42秒可以翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁。(圖／高市議員張博洋提供)

根據張博洋實測影片，42秒可以翻頁的文件高達37頁，若機密資料是雙面列印，拍照頁數更可達到74頁，更何況，黃國昌身後還跟著兩個助理，機密資料被攜出是嚴重的國安問題，不是一句「綠營政治操作」就可以閃爍其詞含糊帶過。

張博洋說，民眾黨路線長期主張公開透明，黃國昌的更是一路高舉道德大旗來標榜其問政風格，平常五根手指指著別人，自己違規時卻從頭到尾沒有一句抱歉反省，如今連消失的42秒到底做了哪些事情也講不清楚，嚴以待人，寬以律己，這個才是黃國昌真正的問政風格。

張博洋質疑，隨著中共對台軍演升溫，美中衝突不斷擴大，國防預算的重要性已經不可同日而語，但民眾黨面對保家衛國的預算，不是卡就是擋，現在連「偷」都直接來了，口口聲聲支持國防，但是做的行為全部都是弱化國防，中共同路人的帽子從來不是別人扣的，是民眾黨自己主動戴在頭上的。

