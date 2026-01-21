攜出機密資料、黃國昌消失的42秒人在哪邊？沈伯洋拍片揭露了

記者李鴻典／台北報導

民眾黨立委黃國昌19日出席立法院外交及國防委員會，並攜出列為機密等級資料，黃國昌事後說，只是不小心帶走30秒。民進黨立法院黨團今（21）天調閱當天監視器影像後表示，黃從離開到回到委員會共75秒，不在監視器拍攝範圍內的42秒，有足夠時間翻拍所有資料。民進黨立委沈伯洋則是親自揭露監視攝影機拍到的畫面內容。

沈伯洋拍攝影片還原黃國昌帶走機密資料經過。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋下午在臉書貼出影片，直接演練立法院走廊監視器拍攝到的畫面。他說，攝影機拍攝需要放大，所以畫質走遠後是越來越不清楚。

沈伯洋說明，黃國昌當天帶著手機，機密會議一結束之後，他離開會議室時，沒有在會議室外保管手機的地方拿手機，「所以我的猜想是，他並沒有把手機放在這裡，那手在哪裡呢？有可能是在他助理的手上，因為在後面麵看到有可能是他助理的人帶著自己手機以及手上再多拿一支手機，不過這是我的猜測」。

沈伯洋解說完後就開始演練整個攝影機的畫面，就是黃國昌走出來後，開始往前走，沈說，黃國昌走路的速度滿快的，後來就到了樓梯間，「我們是從這邊開始發現他消失在整個畫面」，下方就是樓梯間的轉角，本身是一個監視器的死角。至於黃是繼續往下走還是停留在這邊，就不得而知。

