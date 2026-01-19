攜加熱菸入境「200支免稅」有但書 國健署：國外帶回最重罰5百萬

財政部公告民眾攜帶加熱菸入境免稅限制將放寬至200支。（資料照片／王侑聖攝）





加熱菸過去因法規規定，民眾不可從外國攜帶入境，不過隨著通過衛福部健康風險評估審查的加熱菸上市販售後，財政部也公告，民眾攜帶「經核定」的加熱菸入境免稅限制放寬至200支，而且從2月1日就正式上路，民眾寒假出國就可帶加熱菸返台，但切記不可超過規定數量。

不過國健署卻表示，由於目前國內通過健康風險評估審查的加熱菸品牌，在其他國家沒有「與台灣通過品項相同的產品和組合元件」，因此旅客只能從台灣本島和離島免稅店購買，若從外國購買攜帶回台屬違反規定，可處5萬至500萬元罰鍰。

2月1日起 加熱菸與傳統捲菸規定一致

財政部指出，為考量農曆年節將至，入境旅客人潮大增，已預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，預計今年2月1日起施行。

財政部說明，過去僅傳統捲菸享有200支免稅規定，而隨著衛福部自2025年10月11日起陸續核定指定加熱菸上市，因此配合修正相關辦法，新規明訂年滿20歲的入境旅客，可攜帶「經核定」的指定菸品200支免稅，與傳統捲菸規定一致，預告期將至本週五（23日）止。不過國健署強調，目前台灣已經核定的2家加熱菸業者，均表示國外並無販售「台灣審核通過的品項及組合元件」，因此從國外帶回加熱菸仍會觸犯相關規定。

服務人員可攜5小包 離島也將修改規定

此外，新規也增訂民航機及船舶服務人員可以免稅攜帶上限為5小包（每包20支），同樣於今年2月1日生效；至於離島免稅商店，財政部也預估修改，未來旅客於離島免稅購物商店購買經衛福部核定的指定菸品，攜帶出離島至台灣本島、其他離島、中國或其他國家時，也適用每人每次200支免稅上限。（責任編輯：呂品逸）

《上報》提醒您，吸菸有礙健康。

