攜北影影帝萬洛！鬼妻娜娜《有用的鬼》捲國家級神祕案

《淒厲人妻》女主角黛薇卡霍內再度挑戰非人角色。（圖／傳影互動）





泰國新銳鬼才導演林金偉首部長片《有用的鬼》，融合荒誕幽默、奇幻愛情與社會議題，以獨特敘事風格重新詮釋經典鬼故事「鬼妻娜娜」，打造出年度最具話題的非典型愛情鬼片。

北影影帝萬洛・隆甘迦於《有用的鬼》中以細膩演技溫柔描繪同性情感。（圖／傳影互動）

北影影帝萬洛・隆甘迦於《有用的鬼》中以細膩演技溫柔描繪同性情感。（圖／傳影互動）

電影由北影影帝萬洛．隆甘迦與《淒厲人妻》十億票房女主黛薇卡·霍內共同演出。自坎城影展「國際影評人週」首映後獲得熱烈好評，最終奪下最佳影片，成為今年不容錯過的泰國電影。

廣告 廣告

《有用的鬼》以清新大膽的敘事手法為泰國類型電影帶來突破，無論作為政治、愛情電影，或腦洞大開的非典型鬼片，都成功滿足各類影迷的期待。電影也成為繼阿比查邦《華麗之墓》之後，泰國睽違十年再度於坎城獲獎的代表作，再度掀起國際影壇熱議。原本有望代表泰國角逐奧斯卡最佳國際影片，但最終因程序因素無緣參賽，成為今年備受惋惜的遺珠。

話題組合強勢吸睛 萬洛攜手Mai大銀幕首度合作

《有用的鬼》由北影影帝萬洛．隆甘迦與泰國一線女星黛薇卡·霍內（Mai）首度同台演出。萬洛・隆甘迦在片中以細膩而內斂的演技溫柔描繪同性情感，延續他橫跨多部獨立電影的深度路線。他曾以《白衣蒼狗》成為金馬獎史上首位入圍演員獎項的泰國演員，也是台北電影節史上首位外籍影帝。

Mai曾出演在台票房突破千萬《淒厲人妻》而聲名大噪，進而奠定其泰國一線女星地位，此次於《有用的鬼》再度挑戰非人角色。導演林金偉透露，Mai在聽聞「吸塵器女鬼」的角色設定後深感興趣，主動提出試鏡。他說：「像Mai這樣在事業巔峰的演員願意投入獨立電影是非常難得的事，非常期待觀眾看到她全新的突破。」

從「鬼妻娜娜」傳說到現實議題 奇幻背後映照社會現況

《有用的鬼》靈感取材自泰國經典鬼故事「鬼妻娜娜」，並融入多項泰國社會現況，包括長期的空污問題、青年租屋壓力、勞權及性別等現實議題。導演林金偉也受到泰國「人民黨」象徵性建築遭拆除的事件啟發，將鬼魂的概念與被抹除的歷史記憶連結，呈現威權政治下的時代傷痕。 導演表示：「某些理念與歷史就像幽靈般逐漸消失，而我們必須傾聽他們的聲音。」

《有用的鬼》講述，一名死於空污的妻子意外附身吸塵器復活，為了捍衛跨越生死的愛情，她努力證明自己是「有用的鬼」，卻意外捲入國家等級的神祕事件。電影以奇幻美學溫柔描繪深刻議題，在荒誕與優雅間巧妙遊走，絕對是年度必看的奇幻鉅作！《有用的鬼》全台熱映中。



【更多東森娛樂報導】

●北影27／「泰版梁朝偉」奪影帝！萬洛激動落淚：感謝台灣電影

●北影27／刷新紀錄！萬洛成「首位外籍影帝」：謝謝父母生下我

●泰版梁朝偉全裸床戰！北影頒獎「找不到翻譯」迷因瘋傳

