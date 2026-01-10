攜名將陳義信包場《冠軍之路》 康家瑋：盼打造運動文化與生活融合的宜居城市

台北市中正萬華市議員參選人康家瑋（右）攜手傳奇投手陳義信，邀請民眾觀賞《冠軍之路》。（圖/康家瑋提供）

台灣於2024 年世界棒球12 強賽中勇奪史上首座世界冠軍，感動全台。紀錄這段榮耀歷程的電影電影《HERO! HITO! 冠軍之路》2026年初正式上映。台北市全民運動推廣協會理事長、中正萬華區市議員參選人康家瑋今（10）日舉辦包場觀影活動，並邀請原住民族委員會政務副主任委員、傳奇投手「假日飛刀手」陳義信共同現身，提出以「運動結合城市治理」為核心的未來願景。

康家瑋回憶，童年時因父母工作忙碌，棒球比賽成了他最忠實的陪伴，小時候父母回到家，只要看到自己有沒有活力，就能精準預測今天兄弟象是贏球還是輸球。因此他將情感轉化為投身公共事務的動力，致力於讓運動成為中正萬華市民生活的一部分。

康家瑋指出，台灣社會正處於一個重要的轉型期。過去求學時期，體育課常被「借去考試」，反映了當時「重升學、輕體質」的偏向；但現在不論是中正區還是萬華區，常看到家長帶著小朋友積極參與體育活動，這種社會共識的進步令他感動。他承諾，未來若進入議會，他將全力推動「運動設施優化」與「社區體育結合」，讓中正萬華成為充滿動能的宜居城市。

陳義信對現場的小朋友提出勉勵，他表示，成長過程中挫折在所難免，但「讀書提升知識、運動強身健體」是缺一不可的雙引擎。讀書讀累了就去運動、運動累了就看書，兩者相輔相成，才能讓人生更有韌性。

活動也特別邀請萬華加蚋棒球俱樂部、萬華加蚋盃創辦人衛道弘，帶領多位基層小球員一同觀影。康家瑋指出，衛爸在地方長年的默默耕耘，正是他最敬佩的精神。未來他將致力於支持基層運動團體，串聯中正萬華的優質資源與基層活力，讓兩塊具有深厚文化底蘊的土地，具備最有活力的運動氛圍。

康家瑋強調，他對運動的推廣不限於競技場，更在於提升市民整體的生命品質。一個宜居的城市，應該讓中正萬華的學子、青年與長輩，都能找到適合自己的運動空間。因此他希望打造一個無論老幼都能隨時、隨地享受運動快樂的環境，將運動精神轉化為台北的城市 DNA。

因此，他提出「體育+」的政策想像，包括「體育與長照結合」推廣高齡者肌力訓練、「體育與都市更新結合」打造街頭多功能運動空間等。他承諾，未來將以更宏觀的視野，將運動文化與生活環境深度融合，讓中正萬華不僅是台北的文化心臟，更是充滿活力的宜居典範，這也是他對雙區鄉親最誠摯的承諾。

